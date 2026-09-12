FCU Craiova, umilită în Liga a 4-a de Unirea Amărăștii de Jos! Echipa lui Mititelu a încasat 9 goluri în doar două etape

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FCU Craiova evoluează în prezent în Liga a IV-a, după ce în toamna anului 2025 a fost exclusă din toate competițiile FRF și retrogradată din cauza problemelor financiare. Echipa lui Adrian Mititelu s-a despărțit cu scandal de Juan Bauza, plecat în Grecia la Levadiakos, iar acum are mari probleme în a încerca să obțină puncte.

FCU Craiova 1948 s-a făcut de râs în Liga a 4-a. Oltenii au încasat 9 goluri în două etape

Astfel, oltenii au pierdut și al doilea meci din Liga Doljului, așa cum este supranumită această serie a ligii. Echipa antrenată de Fane Stoica a fost învinsă în deplasarea de Unirea Amărăștii de Jos, scor 2-5, după ce în debutul competiției FCU Craiova pierduse 1-4 cu Tractorul Cetate, pe teren propriu.

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, iar patronul Adrian Mititelu îi avertiza pe fani că nu trebuie să aibă pretenții prea mari de la echipă în viitorul apropiat. Potrivit , Unirea Amărăștii de Jos a obținut a doua victorie în campionat după 3-0 cu Viitorul Segarcea.

Pentru o echipă obișnuită să joace în prima ligă a țării, FCU Craiova va da piept în acest an cu echipe cu nume care pot stârni zâmbete, cum ar fi Flacăra Moțăței, CS Cârcea, Afrem și Stoica, Avicola Rojiște sau Metropolitan Ișalnița.

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Viitorul FCU Craova pare direct legat de succesul pe care familia Mititelu îl are, sau nu, în afaceri. Iar, în acest moment, veștile nu sunt bune pentru fanii olteni. În urmă cu câteva săptămâni, Adrian Mititelu mărturisea că sunt mari probleme cu facerile familiei, multe dintre ele fiind la un pas de insolvență. Și mai grav, Mititelu a vorbit despre cum ar fi fost șantajat și ar fi rămas cu 20 de milioane de euro blocate.

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Adrian Mititelu se plânge că a fost șantajat și că a pierdut 20 de milioane de euro

Am fost șantajat și expropiat de bunuri. Am 20 de milioane de euro blocate. Am apelat la Statul român. Sunt victima unor abuzuri și vreau protecția legii, însă am avut ghinionul ca dosarele mele să fie instrumentate de unii procurori care nu au vrut să aplice legea. Sunt dovezi pentru șantaj, pentru blocare, și aștept să mi se facă dreptate.

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. Vă voi povesti detaliat în perioada următoare toate evenimentele faptelor penale la care am fost supus în cele 9 luni. Nu am vorbit până acum, pentru că am zis să las organele să își facă treaba în liniște. Dar văd că timpul trece și ei nimic. Atunci voi începe să vorbesc. Chiar intenționez să merg și să fac grevă. Dacă până pe 15 septembrie nu se dă drumul la dosare sau să spună că nu e faptă penală, o să îmi iau un scaun și o să mă mut în față la DNA”, a declarat Mititelu conform Prosport.

O șansă pentru FCU Craiova, din punct de vedere financiar, ar fi ca TAS să le dea dreptate oltenilor în litigiul cu Juan Bauza. Argentinianul avea o clauză de reziliere de 8 milioane de euro, dar a primit acceptul FIFA să-și denunțe unilateral contractul pentru că echipa lui Mititelu nu era înscrisă în campionat. Acum, Mititelu a anunțat că merge la TAS și va cere daune tuturor, de la FIFA, la jucător și la noua sa echipă, Levadiakos.