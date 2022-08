FCU Craiova – Universitatea Craiova, meciul care împarte Bănia în două! Adrian Mititelu şi Mihai Rotaru, la primul derby faţă-n faţă din SuperLiga

Oltenia fierbe în aşteparea meciului dintre FCU Craiova şi Universitatea Craiova. Este derby-ul care împarte Bănia în două, iar partida de duminică va oferi primul duel direct dintre Adrian Mititelu şi Mihai Rotaru, în SuperLiga. Cele două rivale s-au întâlnit şi în stagiunea trecută, însă patronul gazdelor se afla în închisoare.

Al treilea derby între FCU Craiova şi Universitatea Craiova în SuperLiga, primul duel direct între Adrian Mititelu şi Mihai Rotaru

În sezonul 2021-2022, FCU Craiova şi Universitatea Craiova au jucat primele derby-uri în SuperLiga, iar echipa lui Mihai Rotaru s-a impus de fiecare dată. În tur a fost 2-0, prin golurile lui Dan Nistor şi Ştefan Baiaram. Scorul s-a repetat şi în retur, când Baiaram a recidivat, iar primul gol a fost marcat de Gustavo, care între timp , aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate.

Adrian Mititelu nu a putut să fie prezent la meciurile din sezonul 2021-2022, însă acum se va afla în loja de pe stadionul “Ion Oblemenco”. Ieşit din închisoare în această vară, omul de afaceri a început deja războiul cu omologul lui, de la Universitatea Craiova.

“Vă dau cuvântul, nu exagerez. Rotaru m-a băgat la pușcărie. Jur, nu exagerez. El m-a băgat la închisoare, am fost executat. Vă jur că am fost executat! Au omorât adevărata echipă a Universității Craiova, iar el vine cu gargară și alte nenorociri”, , într-un acces de furie, la , cu doar câteva zile înaintea derby-ului.

Primul derby s-a jucat în eşalonul secund, acum nouă ani. Nici atunci echipa lui Adrian Mititelu nu a marcat. Al doilea meci, decis la masa verde

Sezonul 2013-2014 a adus primul meci dintre FCU Craiova şi Universitatea Craiova. Se întâmpla pe 14 septembrie 2013, în liga a doua, când FCU Craiova şi Universitatea Craiova terminau la egalitate, scor 0-0, prima confruntare directă, la Drobeta-Turnu Severin.

Cele două s-au întâlnit şi în returul stagiunii, pe 23 noiembrie 2013, când Universitatea Craiova a fost gazdă. Din nou, derby-ul s-a terminat nedecis, scor 0-0. În martie 2014, Adrian Mititelu a anunţat retragerea lui FCU Craiova, din liga a doua, după 19 etape, astfel că rezultatul derby-ului din retur a fost şters şi omologat la masa verde, cu victoria Universităţii Craiova cu 3-0.

Meciurile directe dintre FCU Craiova şi Universitatea Craiova

FCU Craiova – Universitatea Craiova 0-0 (14.09.2013)

Universitatea Craiova – FCU Craiova 0-0 pe teren / 3-0 la masa verde ( 23.11.2013 / meciul a fost decis la masa verde cu victoria gazdelor, după ce FCU Craiova s-a retras din campionat)

FCU Craiova – Universitatea Craiova 0-2 (03.10.2021)

Universitatea Craiova – FCU Craiova 2-0 (14.02.2022)

Scandal monstru la meciul dintre FCU Craiova şi Universitatea Craiova de pe “Oblemenco”: “O să merg la Poliţie să fac plângere” / “N-am bătut pe nimeni”

Meciul de pe 23 noiembrie 2013 s-a disputat pe vechiul stadion “Ion Oblemenco” din Bănie, iar derby-ul a oferit un adevărat scandal. Înaintea meciului, Silvian Cristescu, team-manager-ul Universităţii Craiova, a acuzat că a fost bătut de Andrei Preda, portarul de rezervă al lui FCU Craiova şi cunoscut ultras în galeria echipei lui Adrian Mititelu.

“O să merg la Poliţie să fac plângere, am fost lovit de un drogat. Ăla nu e fotbalist, nici nu ştiu cum îl cheamă”, spunea oficialul Universităţii Craiova.

“N-am bătut pe nimeni, ei s-au lovit de mine! Am fost înjurat şi de Pleşan, şi de Cristescu. Am înţeles că Silvian are un dinte lipsă pentru că s-a lovit de cotul meu. O să depun eu plângere la Poliţie pentru că el mi-a furat telefonul”, susţinea Andrei Preda, la finalul meciului.

Dumitru Dragomir o vede favorită pe FCU Craiova în derby-ul cu Universitatea Craiova

Înaintea derby-ului din etapa a 4-a, situaţia dintre cele două echipe este diametral opusă. FCU Craiova vine după remiza de pe terenul celor de la FCSB şi are 4 puncte. De cealaltă parte, Universitatea Craiova nu a cunoscut încă victoria în campionat, unde are 2 puncte în 3 meciuri, şi derby-ul din Bănie pică între cele două manşe ale dublei cu Zorya Lugansk.

După înfrângerea Universităţii Craiova în faţa Zoryei Lugansk, scor 0-1, din prima manşă a turului 3 al Conference League, Dumitru Dragomir susţine că FCU Craiova este peste rivala din oraş.

“Craiova m-a dezamăgit total. Mi-am dat seama că are lot slăbuț. 2-3 jucători de valoare și restul de umplutură. N-au nici pe bancă, Balint s-a dus într-o perioadă proastă la Craiova. N-o să câștige nici în campionat multe meciuri. N-are lot. Hanca și Rivaldinho sunt jucători de pluton amândoi. Craiova lui Mititelu este peste valoarea echipei lui Rotaru, dar la fotbal e posibil orice. Se poate umple stadionul din Craiova”, a spus Dumitru Dragomir pentru .