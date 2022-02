Constantin Budescu, supărat după Voluntari – Rapid 0-0: ”Ne-am grăbit să reluăm campionatul, nu știu de ce l-am mai oprit”

Disputa de la marginea Bucureștiului, dintre FC Voluntari și Rapid s-a terminat egal 0-0. Cele două oponente și-au împărțit momentele de dominare, dar niciuna nu s-a desprins.

Egalul ajută întru câtva echipa din Voluntari, cu cinci etape înaintea finalului sezonului regulat. .

Jucătorii dau vina pe starea gazonului pentru lipsa de inspirație în fața porții

Meciul de la Voluntari s-a disputat în condiții speciale, pe un teren care nu a avantajat niciuna dintre oponente. Gazdele au fost ceva mai ofensive, în repriza a doua, dar s-au stins într-o luptă fizică, după ce primul mitan a fost adjudecat temporar, de Rapid.

ADVERTISEMENT

În rol de ”vioară întâi” în actul secund, dar la fel de neinspirate precum adversarii din Giulești, gazdele nu au putut, dar nici nu au dat senzația că își doresc mai mult. S-a și greșit, neașteptat poate din partea unor jucători cu nume, dar există și o explicație – terenul prost.

”Au fost două reprize opuse, ei au dominat prima repriză, a doua a fost a noastră. Terenul e greu pentru că e vremea rece, ne-am grăbit să reluăm acest campionat, nu știu de ce l-am mai oprit”, a declarat Constantin Budescu.

ADVERTISEMENT

”Terenul a fost praf, nu știu de ce, ne-a dezavantajat și pe noi, jucăm lungă și pe a doua, unii s-au enervat, dar nu avem noi grijă de teren”, a adăugat Ion Gheorghe, autorul unei ocazii importante pentru FC Voluntari.

Meciul cu Rapid a făcut și victime colaterale, independente de starea terenului. De la gazde, Tamaș, Briceag și Rață au fost avertizați și nu vor juca etapa viitoare, sâmbătă la Constanța.

ADVERTISEMENT

Liviu Ciobotariu: ”Rezultatul e echitabil, nu am pierdut”

FC Voluntari a fost dominată în prima repriză de un Rapid în cădere liberă, comparativ cu începutul campionatului. Giuleștenii nu mai joacă nici măcar ca în toamnă când dominau reprizele secunde.

Gazdele se bucură, însă, pentru lipsa de formă a oponenților din Giulești și .

ADVERTISEMENT

”A fost un rezultat echitabil, ei au fost mai buni în prima repriză, n-am reușit, e bine că am luat și un punct îi ținem departe de noi. Am plecat de la ideea de a nu lua gol, am așteptat să vină peste noi și nu a ieșit”, a explicat Ion Gheorghe, tactica ilfovenilor.

”Suntem aproape de o performanță importantă, este și o presiune pe noi, ne agățăm de fiecare punct și vrem să fim acolo. Avem o echipă bună și merităm să fim acolo”, a completat Constantin Budescu.

ADVERTISEMENT

”Am anticipat că va fi un meci greu, cu două reprize diferite. Și-au creat două, trei ocazii de a marca în prima repriză, dar și noi am avut ocaziile noastre în partea a doua. Rezultatul e echitabil, nu am pierdut.

Avem 43 de puncte și ne continuăm lupta pentru accederea în play-off. Eu la toate meciurile le cer jucătorilor să nu primim gol, dar am încercat să și marcăm.

Mai avem cinci jocuri, avem o distanță liniștitoare față de locul 7, suntem o echipă matură, greu de învins, suntem pe un drum bun, păcat că nu înscriem de două etape”, a încheiat antrenorul Liviu Ciobotariu.