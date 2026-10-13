Feblețea lui Gigi Becali a ajuns să se antreneze pe un sintetic la marginea Bucureștiului. Foto

Ionuț Panțîru (30 ani) a fost surprins de FANATIK în timp ce se antrena pe un teren sintetic la marginea Bucureștiului, în Dobroești, alături de noua sa echipă, Gloria Băneasa.
Toamna aceasta, Ionuț Panțîru a semnat cu Gloria Băneasa, echipa aflată în Liga 3. Inițial, începuse sezonul la Gloria Bistrița, dar a plecat de la clubul din eșalonul secund după doar 42 de minute bifate în 3 meciuri din campionat.
În prezent, la noua sa echipă, Ionuț Panțîru este departe de condițiile pe care le avea când era legitimat la FCSB. FANATIK l-a surprins pe fundașul stânga la antrenament Gloriei Băneasa, la o bază de pregătire din Dobroești dotată cu teren sintetic. Pe toată durata ședinței de pregătire, fotbalistul pe care Gigi Becali l-a cumpărat de la Politehnica Iași a fost zâmbitor, destins și implicat la indicațiile pe care le oferea antrenorul Daniel Novac.
Încă de la venirea sa la FCSB, Ionuț Panțîru s-a bucurat de simpatia lui Gigi Becali. De altfel, omul de afaceri a vorbit la superlativ de el încă de când l-a transferat de la Politehnica Iași: „Ăsta va fi cel mai tare fundaş stânga din istoria României, care a existat vreodată. O să vedeţi”, spunea Becali în vara lui 2019.
Fundașul stânga i-a câștigat încrederea patronului rapid. În turul 3 preliminar din sezonul 2019-2020, în meciul retur cu Mlada Boleslav, a marcat singurul gol al partidei. Reușita a dus-o pe FCSB în play-off-ul Europa League, unde a fost eliminată de Vitoria Guimarses, cu 0-1 la general.
Pe 25 aprilie 2021, viața lui Ionuț Panțîru avea să se schimbe. Când îi luase fața lui Risto Radunovic pentru postul de titular în flancul stâng, a avut parte de o accidentare groaznică. Mai exact, într-un meci cu Sepsi, 1-2, Adrian Șut a încercat să îl deposedeze prin alunecare pe Cătălin Golofca, dar l-a lovit la genunchi pe propriul său coechipier. Intrarea a afectat grav cartilajul rotulei și ligamentele genunchiului.
Ionuț Panțîru a decis să se opereze în Italia, la profesorul Pier Paolo Mariani. Inițial, medicul specialist de la Roma i-a precizat că operația a fost un succes și că timpul de refacere va fi de numai trei luni. Numai că, recuperarea nu a decurs conform așteptărilor, iar în toamna aceluiași an fundașul stânga a fost nevoit să mai apeleze la o nouă intervenție chirurgicală, tot la Roma, tot la doctorul Mariani.
Băiatul este foarte necăjit și a avut un ghinion teribil cu această accidentare. Începuse să redevină un jucător de bază. Nu o să îi lipsească nimic si îl vom susține cu recuperarea”, declarat Gigi Becali după ce Ionuț Panțîru s-a accidentat.
În martie 2022, Panțîru a mai fost operat o dată. De data aceasta de medicul ortoped Ion Bogdan Codorean, la Spitalul Monza Metropolitan. Acesta a explicat că fotbalistul avea dureri foarte mari și nu putea alerga după cele două intervenții din Italia. În timpul accidentării, o porțiune din cartilajul rotulei fusese smulsă. Atunci, jucătorul a mai primit un verdict dur: recuperarea va dura între 6 și 8 luni.
Pe 24 septembrie, după 883 de zile de absență avea să revină oficial la FCSB. Paradoxul este că tot într-un meci cu Sepsi, de data aceasta câștigat cu 5-2, și tot în locul lui Risto Radunovic, pe care l-a înlocuit în minutul 83. Până la despărțirea de echipa roș-albastră, în iarna lui 2025, a mai adunat 17 meciuri, în care a marcat un gol, în Cupa României, împotriva Agricolei Borcea, 2-1.