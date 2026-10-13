Feblețea lui Gigi Becali a ajuns să se antreneze pe un sintetic la marginea Bucureștiului. Foto

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Ionuț Panțîru (30 ani) a fost surprins de FANATIK în timp ce se antrena pe un teren sintetic la marginea Bucureștiului, în Dobroești, alături de noua sa echipă, Gloria Băneasa.

Ionuț Panțîru, antrenamente pe un sintetic de la marginea Bucureștiului

Toamna aceasta, Ionuț Panțîru a semnat cu Gloria Băneasa, echipa aflată în Liga 3. Inițial, .

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În prezent, la noua sa echipă, Ionuț Panțîru este departe de condițiile pe care le avea când era legitimat la FCSB. FANATIK l-a surprins pe fundașul stânga la antrenament Gloriei Băneasa, la o bază de pregătire din Dobroești dotată cu teren sintetic. Pe toată durata ședinței de pregătire, fotbalistul pe care Gigi Becali l-a cumpărat de la Politehnica Iași a fost zâmbitor, destins și implicat la indicațiile pe care le oferea antrenorul Daniel Novac.

Din informațiile FANATIK , Ionuț Panțîru are la Gloria Băneasa un salariu de 2.000 de euro pe lună. La FCSB câștiga lunar 12.000 de euro.

Ionuț Panțîru, feblețea lui Gigi Becali când fundașul stânga era la FCSB

Încă de la venirea sa la FCSB, Ionuț Panțîru s-a bucurat de simpatia lui Gigi Becali. De altfel, omul de afaceri a vorbit la superlativ de el încă de când l-a transferat de la Politehnica Iași: „Ăsta va fi cel mai tare fundaş stânga din istoria României, care a existat vreodată. O să vedeţi”, spunea Becali în vara lui 2019.

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Fundașul stânga i-a câștigat încrederea patronului rapid. În turul 3 preliminar din sezonul 2019-2020, în meciul retur cu Mlada Boleslav, a marcat singurul gol al partidei. Reușita a dus-o pe FCSB în play-off-ul Europa League, unde a fost eliminată de Vitoria Guimarses, cu 0-1 la general.

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Drama lui Ionuț Panțîru: accidentarea care l-a ținut departe de teren 2 ani și 5 luni

Pe 25 aprilie 2021, viața lui Ionuț Panțîru avea să se schimbe. Când îi luase fața lui Risto Radunovic pentru postul de titular în flancul stâng, a avut parte de o accidentare groaznică. Mai exact, într-un meci cu Sepsi, 1-2, Adrian Șut a încercat să îl deposedeze prin alunecare pe Cătălin Golofca, dar l-a lovit la genunchi pe propriul său coechipier. Intrarea a afectat grav cartilajul rotulei și ligamentele genunchiului.

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Ionuț Panțîru a decis să se opereze în Italia, la profesorul Pier Paolo Mariani. Inițial, medicul specialist de la Roma i-a precizat că operația a fost un succes și că timpul de refacere va fi de numai trei luni. Numai că, recuperarea nu a decurs conform așteptărilor, iar în toamna aceluiași an fundașul stânga a fost nevoit să mai apeleze la o nouă intervenție chirurgicală, tot la Roma, tot la doctorul Mariani.

Băiatul este foarte necăjit și a avut un ghinion teribil cu această accidentare. Începuse să redevină un jucător de bază. Nu o să îi lipsească nimic si îl vom susține cu recuperarea”, declarat Gigi Becali după ce Ionuț Panțîru s-a accidentat.

În martie 2022, Panțîru a mai fost operat o dată. De data aceasta de medicul ortoped Ion Bogdan Codorean, la Spitalul Monza Metropolitan. Acesta a explicat că fotbalistul avea dureri foarte mari și nu putea alerga după cele două intervenții din Italia. În timpul accidentării, o porțiune din cartilajul rotulei fusese smulsă. Atunci, jucătorul a mai primit un verdict dur: recuperarea va dura între 6 și 8 luni.

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Pe 24 septembrie, după 883 de zile de absență avea să revină oficial la FCSB. Paradoxul este că tot într-un meci cu Sepsi, de data aceasta câștigat cu 5-2, și tot în locul lui Risto Radunovic, pe care l-a înlocuit în minutul 83. ă, în iarna lui 2025, a mai adunat 17 meciuri, în care a marcat un gol, în Cupa României, împotriva Agricolei Borcea, 2-1.