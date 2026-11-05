Feblețea lui Gigi Becali, în topul mondial alături de starul Barcelonei!

ADVERTISEMENT

Ricardo Pădurariu continuă să atragă atenția prin evoluțiile sale de la FCSB! Tânărul fotbalist, în schimbul căruia Gigi Becali speră să obțină o avere, a fost inclus într-un clasament mondial realizat de Observatorul Fotbalului CIES. Românul se află în compania unor jucători de la Barcelona, AS Roma și alte cluburi importante din Europa.

Ricardo Pădurariu, în top 10 mondial! Ce arată cifrele fotbalistului de la FCSB

Ricardo Pădurariu ocupă locul 10 într-un clasament realizat de CIES Football Observatory, care analizează contribuția ofensivă a fundașilor laterali și a jucătorilor de bandă sub 20 de ani. Studiul cuprinde fotbaliști din 53 de prime ligi ale lumii, iar jucătorul celor de la FCSB a reușit să se strecoare printre cei mai promițători tineri de pe această poziție.

ADVERTISEMENT

Românul are o medie de 0,13 pase decisive așteptate (xA) la fiecare 90 de minute. Indicatorul măsoară calitatea ocaziilor create pentru coechipieri prin pasele care duc la șuturi. Cu cât șuturile respective au o probabilitate mai mare de a se transforma în gol, cu atât valoarea xA este mai ridicată.

Loc Jucător Echipă Țară xA/90 1 Ryan Augusto RB Bragantino Brazilia 0,32 2 Frederik Emmery AGF Aarhus Danemarca 0,27 3 Milán Györfi Paksi FC Ungaria 0,23 4 Marcelo Chaparro Cerro Porteño Paraguay 0,22 5 Neil Volken FC Zürich Elveția 0,18 6 Lushendry Martes Sparta Rotterdam Olanda 0,18 7 Emanuele Lulli AS Roma Italia 0,17 8 Valentín Loza Defensa y Justicia Argentina 0,17 9 Xavi Espart FC Barcelona Spania 0,15 10 Ricardo Pădurariu FCSB România 0,13

Ricardo Pădurariu, alături de Xavi Espart de la Barcelona! Cine sunt ceilalți jucători din clasament

Unul dintre cele mai interesante nume din clasament este Xavi Espart Spaniolul ocupă locul 9, imediat deasupra lui Ricardo Pădurariu, cu o medie de 0,15 xA la fiecare 90 de minute. Diferența dintre cei doi este de numai 0,02, semn că românul ține pasul, la acest capitol statistic, cu unul dintre tinerii crescuți în celebra academie a clubului catalan.

ADVERTISEMENT

Clasamentul este condus de brazilianul Ryan Augusto, de la Red Bull Bragantino, cu 0,32 xA, urmat de Frederik Emmery, de la AGF Aarhus, cu 0,27, și Milán Györfi, de la Paksi FC, cu 0,23. În top se mai regăsesc Marcelo Chaparro, de la Cerro Porteño, Neil Volken, de la FC Zürich, și Emanuele Lulli, de la AS Roma.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali visează să încaseze peste 40 de milioane de euro pentru Ricardo Pădurariu

La începutul verii, patronul FCSB nici măcar nu era familiarizat cu numele fundașului revenit după împrumutul la Corvinul Hunedoara. Câteva luni mai târziu, tânărul de 19 ani i-a intrat la suflet.

ADVERTISEMENT

Becali este convins că poate obține o sumă uriașă din vânzarea lui Ricci și a vorbit despre un transfer de 44 de milioane de euro. Mai mult, fotbalistului i-a fost stabilită o clauză de reziliere de 50 de milioane de euro.

„Pădurariu este numărul 1! O să vezi dacă nu iese mai tare decât Contra și Dan Petrescu. Are dexteritate mare cu mingea și vede bine jocul. Nu mai spun de sume, dar ăsta va fi jucătorul care se va vinde de 4-5 ori mai scump decât tot ce s-a vândut până acum. Dacă Man a fost 11 milioane, la Pădurariu pune 44 de milioane. Tu îți dai seama ce oameni? Cum să avem echipă națională dacă Pădurariu a jucat 10 minute la U21?”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.