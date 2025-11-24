Feblețea lui Meme Stoica la CFR Cluj nu este văzut titular la FCSB! „Ce joacă el poate face Tănase fără probleme”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu (46 de ani) a comentat posibilitatea ca Lindo Emerllahu (22 de ani) să ajungă la FCSB. „Briliantul” nu este entuziasmat de kosovar, în ciuda prestației pe care a avut-o în CFR Cluj – Rapid 3-0.

Adi Mutu nu crede că Emerllahu poate juca titular la FCSB

Lindon Emerllahu este unul dintre fotbaliștii pe care FCSB îi dorește în următoarea perioadă de mercato. pentru un pachet format din mijlocașul kosovar și Louis Munteanu.

Emerllahu joacă la CFR Cluj din februarie 2025, când ardelenii au plătit 700.000 de euro pentru transferul său de la Ballkani. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani

„Emerllahu la FCSB (n.r. râde)? Eu aș mai aștepta, dacă mă întrebi pe mine. Este cam primul meci în care iese în evidență clar. Nu are o constanță, după părerea mea, nu îl văd o piesă care poate să intre imediat în angrenajul FCSB-ului, chiar dacă FCSB-ului nu trece imediat printr-o perioadă bună.

Nu văd că s-ar impune direct în primul 11. Ceea ce face el poate face și Tănase foarte bine, și Olaru foarte bine, și Cisotti foarte bine. Eu cred că CFR ar trebui să-și țină jucătorii, chair dacă am înțeles de la președintele Iuliu Mureșan că trece printr-o situație financiară foarte grea, dacă își vinde și cei mai buni jucători riscă să nu intre în play-off.

Deja este o distanță și celelalte echipe care sunt acolo, în jurul locului 6, au o constanță bună în victorii. E deja îngrijorător pentru CFR și FCSB”, a declarat Adrian Mutu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a declarat Mihai Stoica despre Emerllahu

În acest sezon de SuperLiga, Emerllahu a jucat în 14 meciuri, reușind 4 goluri și 2 assist-uri. Cotat de transfermarkt.ro la 1,3 milioane de euro, kosovaru poate fi un înlocuitor pentru Malcom Edjouma, care va pleca în iarnă de la FCSB.

„Pleacă Malcom Edjouma, trebuie să-l înlocuim cu un mijlocaș central. Emerllahu e mijlocaș central, nimic de zis, dar trebuie să ne uităm și cât plătim. Bîrligea a costat până acum 2,8 milioane. Cu TVA sare de 3 milioane. El și-a meritat banii la golurile pe care le-a marcat. Doar anul ăsta a dat goluri importante cu Aberdeen și cu Drita, care ne-au adus foarte mulți bani”, a spus Mihai Stoica la