„Febra văii”, boala invizibilă din aer care se răspândește rapid și poate provoca meningită și deces. „Infecția este extrem de gravă”

O infecție fungică respiratorie, cunoscută și sub numele de „febra văii”, circulă și continuă să se răspândească în SUA. Aceasta poate provoca complicații grave și poate interveni și decesul în cazul în care nu este tratată în timp util. Cât de periculoasă este și ce simptome apar. Autoritățile americane vin cu recomandări.

Boala care se găsește în praf și se răspândește rapid: ce simptome apar

Publicația a relatat faptul că primele informații despre febra văii, boală provocată de ciuperca Coccidioides, au apărut în 1892, atunci când un student la medicina argentinian, Alejandro Posadas, a vorbit despre ea. Cunoscută și ca „febra văii”, boala a infectat mai multe persoane din sud-vestul Statelor Unite, de la pompieri, la oameni care lucrau cu solul și constructori de ferme de energie solară.

Febra văii este o infecție fungică rară cauzată de sporii ciupercilor Coccidioides immitis și Coccidioides posadasii din sol, transmisă prin inhalare. Febra văii este numită după Valea San Joaquin din California, unde este cea mai frecventă. Pacienții nu sunt afectați la fel. Totuși, majoritatea persoanelor au simptome asemănătoare gripei care durează săptămâni sau luni.

În 5-10% dintre cazuri se ajunge la infecții pulmonare permanente, forțând oamenii să ia medicamente antifungice pe tot parcursul vieții. De asemenea, în 1,5% din cazuri, ciuperca se diseminează, atacând oasele, articulațiile, pielea și poate provoca și meningită, conform sursei menționate.

Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, cei expuși la o astfel de boală sunt persoanele care lucrează în construcții, arheologie și care prestează muncă agricolă. Deci, expunerea la praf și, implicit inhalarea prafului, crește riscul de îmbolnăvire. Tot CDC transmite faptul că simptomele tipice includ oboseală, tuse, cefalee, transpirații nocturne, dificultăți de respirație și dureri musculare.

Sute de oameni mor anual din cauza bolii – zeci de mii de persoane infectate

Publicația științifică Science relatează faptul că aceste cazuri cresc rapid, mai ales în California, având în vedere statisticile de la CDC. Au fost înregistrate aproximativ 2.800 de cauzuri anual, la începuturile anilor 2000, după care au crescut la circa 20.000 de cazuri în 2023. De asemenea, 200 de persoane mor în fiecare an. Experții spun că un posibil factor care contribuie la răspândirea ciupercilor este încălzirea climatică.

97% dintre cazuri sunt raportate în Arizona și California. În ultimii zece ani, incidența în Arizona a crescut cu 73% (de la 146 de cazuri la 100.000), iar în California, între anii 2014 și 2023, a crescut de patru ori, ajungându-se la 23,2 cazuri la 100.000 de persoane. Aici, au fost peste 5.500 de cazuri provizorii raportate în primele șase luni ale anului 2025. Recordul a fost înregistrat în 2024.

„California a avut un an record pentru febra văii în 2024 și numărul de cazuri este ridicat în 2025. Febra văii este o boală extrem de gravă. Dorim să le reamintim cetățenilor, călătorilor în California și furnizorilor de servicii medicale să fie atenți la semnele și simptomele febrei pentru a o detecta din timp. Dacă ați fost bolnav cu simptome precum tuse, febră, dificultăți de respirație și oboseală timp de mai mult de șapte până la zece zile, vă rugăm să discutați cu un furnizor de servicii medicale despre febra văii, mai ales dacă ați fost afară în aer cu praf din regiunile Central Valley sau Central Coast”, a declarat Dr. Erica Pan, directorul Departamentului de Sănătate Publică din California și responsabilul cu sănătatea publică de stat, conform unui transmis în vara anului 2025.

Și directoarea Departamentului de Sănătate Publică al comitatului Kern, Brynn Carrigan, a primit acest diagnostic. Aceasta se antrena pentru participarea unui maraton, organizat la începutul anului 2024, moment în care timp de două săptămâni. Dezvoltase o tuse și dureri în gât, iar, ulterior, au apărut grețuri și vărsături. A ajuns la camera de gardă, acolo unde a efectuat o serie de investigații, precum radiografii și CT.

A fost trimisă acasă cu analgezice, după ce i s-au administrat perfuzii. Cu toate acestea, s-a reîntors la Urgențe, acolo unde i s-a făcut o puncție lombară. Atunci a descoperit că are o infecție și a fost diagnosticată cu febra văii, făcând și meningită. Rata mortalității în cazul meningitei netratate depășește 90%. „Suntem cumva obișnuiți să auzim despre boală și poate că nu o luăm atât de în serios pe cât ar trebui”, a declarat ea, conform publicației științifice citate.

Categoriile de persoane vulnerabile

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor arată că persoanele cele mai vulneravile în fața acestei boli sunt cele din rasa afro-americană sau etnie filipineză, cei infectați cu HIV/SIDA, cei cu transplant și care iau medicamente imunosupresoare, cei care suferă de zaharat și femeile însărcinate. De asemenea, echipa de specialiști la Universitatea din Arizona (UA) lucrează cu două companii de biotehnologie pentru a dezvolta vaccinul pentru uz uman.

Și animalele se pot îmbolnăvi

De asemenea, și animalele se pot îmbolnăvi, iar boala poate fi mai agresivă în cazul lor. Au fost efectuare 835.000 de teste de sânge de la câini, între 2012 și 2022 și s-a constatat că aproape 38% dintre ele au fost pozitive. Medicul John Galgiani, fitoterapeutul Marc Orbach și medicul veterinar Lisa Shubitz de la UA au dezvoltat un vaccin pentru câini, care a trecut de procesul de aprobare al Departamentului Agriculturii din SUA. Boala nu este contagioasă și nu se poate transmite de la animal la om. Creșterea cazurilor vine în urma răspândirii sporilor ciupercii.