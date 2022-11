Federația din Argentina face totul pentru calificare! Ultrașii echipelor de club, aduși de urgență în Qatar pentru meciul decisiv cu Polonia

Argentina visează din nou la calificarea în optimile de finală ale Campionatului Mondial, .

Ultrașii Argentinei vin în ajutorul lui Messi & Co. la meciul cu Polonia

Federația Argentiniană de Fotbal a luat decizia ca mai multe grupări ale ultrașilor de la echipele de club din Argentina să fie aduși în Qatar la meciul cu Polonia care le poate aduce calificarea chiar și de pe primul loc în grupă.

Demersurile au început chiar după înfrângerea istorică în fața Arabiei Saudite, iar la meciul cu Mexic au fost prezenți 200 de ultrași ai grupării Barra Bravas. Asta s-a simțit în tribune, dar și pe teren, jucătorii fiind încurajați frenetic de suporteri, lucru remarcat și pe comentariul meciului de la TVR 1.

Meciul dintre Argentina și Polonia se va disputa pe stadionul 974 din Doha, miercuri, 30 noiembrie, de la ora 21:00. Arena are o capacitate de 44.089 de locuri.

Lionel Messi, extrem de optimist după victoria cu 2-0 în fața Mexicului: „Pentru noi acum începe Mondialul”

Lionel Messi e : „Era o partidă complicată cu Mexicul, care are un foarte bun selecţioner şi o echipă dură. În prima repriză am jucat aşa cum trebuia, cu intensitate.

După pauză ne-am calmat şi am început să controlăm, aşa că am putut să facem ceea ce voiam. Aveam nevoie de victorie pentru a depinde doar de noi. Am jucat aşa cum trebuia, eram obligaţi. E dificil să joci în astfel de condiţii”.

Messi a vorbit și despre importanța partidei cu Polonia și a găsit explicația înfrângerii cu Arabia Saudită: „Echipa a făcut un meci foarte bun, iar cei care au venit de pe bancă ne-au ajutat. Toţi suntem importanţi. Trebuie să ne gândim la ceea ce urmează, pentru că nu am realizat încă nimic. Este euforie, era necesară. Ştiam că trebuie să câştigăm, mai ales că pentru noi acum a început un nou Mondial. Nu putem să renunţăm acum. Toate meciurile sunt finale.

Ne-a costat primul meci, mai ales că mulţi jucători sunt la primul Mondial. Nu am jucat aşa cum trebuia. Pentru câţiva centimetri, în meciul cu Arabia Saudită, nu am putut face 2-0”, a spus starul naționalei Argentinei după meciul împotriva Mexicului.

Argentina poate ajunge în optimi și cu un rezultat de egalitate cu Polonia, atât timp cât Mexic câștigă la o diferență mai mică de trei goluri.