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Scandal în fotbalul englez! Fotbalistul riscă o suspendare drastică după ce i-a băgat mâna în gat unui copil în timpul meciului. Video

Episod scandalos în fotbalul englez! Un fotbalist i-a băgat mâna în gat unui copil chiar în timpul meciului. Vezi imaginile grotești și pedeapsa pe care o riscă jucătorul pe site-ul fanatik.ro.
Dragos Petrescu
07.09.2026 | 09:20
Scandal in fotbalul englez Fotbalistul risca o suspendare drastica dupa ce ia bagat mana in gat unui copil in timpul meciului Video
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Krystian Bielik i-a băgat mâna în gât unui puști, în timpul meciului Portsmouth - Cardiff City 2-0 // FOTO: colaj FANATIK
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Meciul dintre Portsmouth și Cardiff City (2-0), un duel al rundei cu numărul #5 din Championship, al doilea eșalon al fotbalului englez, a adus în prim-plan un episod extrem de tensionat, al cărui protagonist a fost Krystian Bielik (28 de ani). Fotbalistul polonez al oaspeților i-a băgat mâna în gat unui copil din tribune, fan al celor de la Portsmouth, și riscă o suspendare drastică. Vezi toate detaliile pe FANATIK.

Krystian Bielik i-a băgat mâna în gât unui puști, în timpul meciului Portsmouth – Cardiff City 2-0!

Evenimentul grotesc s-a petrecut în minutul 72 al întâlnirii de pe Fratton Park, moment în care cei de la Portsmouth conduceau deja cu 2-0, grație golurilor marcate de Conor Shaughnessy (31′), respectiv Marezi (52′). În încercarea de a repune rapid balonul de la marginea terenului, Krystian Bielik a intrat în conflict cu un tânăr suporter al gazdelor, care ținea mingea în mână. Ulterior, copilul a aruncat mingea, moment în care polonezul s-a enervat și i-a pus mâna în gât acestuia.

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Totuși, tânărul nu s-a lăsat mai prejos, iar din imaginile surprinse pe stadion, pare că acesta încearcă să-i dea o palmă fotbalistului lui Cardiff. Arbitrul de centru și ceilalți oficiali au intervenit pentru a calma situația, iar meciul a fost întrerupt timp de câteva minute. Bielik a scăpat totuși fără nicio sancțiune pentru acțiunile sale, ceea ce a stârnit furia fanilor lui Portsmouth, deoarece fundașul polonez avea deja un cartonaș galben, iar un al doilea avertisment i-ar fi adus eliminarea.

Federația Engleză de Fotbal l-ar putea sancționa drastic pe Krystian Bielik

Chiar și așa, soarta lui Bielik este departe de a fi decisă, anunță cei de la SportBible. Jurnaliștii sursei citate au explicat faptul că FA (Federația Engleză de Fotbal) l-ar putea pedepsi drastic pe polonez, amintind de alte câteva cazuri celebre similare, precum cel al lui Patrice Evra sau cel al lui Eric Cantona.

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În perioada în care evolua pentru Olympique Marseille, fostul fundaș lateral a lovit cu piciorul un fan al echipei portugheze Vitoria Guimaraes. Ulterior, Evra a primit o amendă de 10.000 de euro și a fost suspendat timp de 7 luni la meciurile europene ale clubului din Hexagon. Drept urmare, Marseille a decis să-i rezilieze contractul.

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În cazul lui Cantona, pedeapsa a fost și mai drastică. Acesta a primit o suspendare de opt luni la nivel mondial și o amendă de 20.000 de lire sterline din partea FA, asta după ce a avut un gest similar într-un meci disputat de Manchester United în fața celor de la Crystal Palace, în anul 1995.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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