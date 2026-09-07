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Meciul dintre Portsmouth și Cardiff City (2-0), un duel al rundei cu numărul #5 din Championship, al doilea eșalon al fotbalului englez, a adus în prim-plan un episod extrem de tensionat, al cărui protagonist a fost Krystian Bielik (28 de ani). Fotbalistul polonez al oaspeților i-a băgat mâna în gat unui copil din tribune, fan al celor de la Portsmouth, și riscă o suspendare drastică. Vezi toate detaliile pe FANATIK.

Krystian Bielik i-a băgat mâna în gât unui puști, în timpul meciului Portsmouth – Cardiff City 2-0!

Evenimentul grotesc s-a petrecut în minutul 72 al întâlnirii de pe Fratton Park, moment în care cei de la Portsmouth conduceau deja cu 2-0, grație golurilor marcate de Conor Shaughnessy (31′), respectiv Marezi (52′). În încercarea de a repune rapid balonul de la marginea terenului, Krystian Bielik a intrat în conflict cu un tânăr suporter al gazdelor, care ținea mingea în mână. Ulterior, copilul a aruncat mingea, moment în care polonezul s-a enervat și i-a pus mâna în gât acestuia.

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Cardiff’s Krystian Bielik grabs a child by the neck throwing the ball. The kid responds by slapping Bielik round the face, with him and his family then getting removed from the stadium with Bielik receiving no card. What on earth… 😳 — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1)

Totuși, tânărul nu s-a lăsat mai prejos, iar din imaginile surprinse pe stadion, pare că acesta încearcă să-i dea o palmă fotbalistului lui Cardiff. Arbitrul de centru și ceilalți oficiali au intervenit pentru a calma situația, iar meciul a fost întrerupt timp de câteva minute. Bielik a scăpat totuși fără nicio sancțiune pentru acțiunile sale, ceea ce a stârnit furia fanilor lui Portsmouth, deoarece fundașul polonez avea deja un cartonaș galben, iar un al doilea avertisment i-ar fi adus eliminarea.

Federația Engleză de Fotbal l-ar putea sancționa drastic pe Krystian Bielik

Chiar și așa, soarta lui Bielik este departe de a fi decisă, anunță cei de la . Jurnaliștii sursei citate au explicat faptul că FA (Federația Engleză de Fotbal) l-ar putea pedepsi drastic pe polonez, amintind de alte câteva cazuri celebre similare, precum cel al lui Patrice Evra sau cel al lui Eric Cantona.

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În perioada în care evolua pentru , fostul fundaș lateral a lovit cu piciorul un fan al echipei portugheze Vitoria Guimaraes. Ulterior, Evra a primit o amendă de 10.000 de euro și a fost suspendat timp de 7 luni la meciurile europene ale clubului din Hexagon. Drept urmare, Marseille a decis să-i rezilieze contractul.

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În cazul lui Cantona, pedeapsa a fost și mai drastică. Acesta a primit o suspendare de opt luni la nivel mondial și o amendă de 20.000 de lire sterline din partea FA, asta după ce a avut un gest similar într-un meci disputat de în fața celor de la Crystal Palace, în anul 1995.