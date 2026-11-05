Federația Portugheză, reacție imediată după retragerea lui Cristiano Ronaldo din națională: ”Refuzăm”. Ce a scris presa internațională

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La scurt timp după ce Cristiano Ronaldo (41 de ani) a făcut publică hotărârea sa de a se retrage de la națională, Federația Portugheză a emis un comunicat. Pe lângă mulțumirile aduse uriașului jucător, oficialii i-au făcut o promisiune ”celui mai bun fotbalist din toate timpurile”.

Reacție promptă a Federației Portugheze după retragerea lui Cristiano Ronaldo

Federația Portugheză de Fotbal s-a arătat recunoscătoare pentru tot ce a însemnat Cristiano Ronaldo și pentru modul în care acesta și-a condus din teren coechipierii către momente unice în fotbalul lusitan.

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”Federația de Fotbal din Portugalia își exprimă cea mai sinceră recunoștință căpitanului etern al Portugaliei, Cristiano Ronaldo, care astăzi . Cu gratitudine și recunoștință, Federația îl felicită și îi mulțumește lui Cristiano Ronaldo pentru cariera lui extraordinară la echipa națională.

Pe lângă un atlet incredibil, căpitanul nostru a fost un lider, un exemplu și cel mai mare simbol al spiritului echipei naționale. De-a lungul carierei sale legendare, în care a jucat de 234 de ori și a marcat 146 de goluri la echipa națională, căpitanul și-a purtat coechipierii pe umeri, a doborât recorduri și a condus echipa către momente care vor rămâne pe veci în istoria echipei naționale.

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Fiecare picătură de transpirație, fiecare gol decisiv și fiecare banderolă de căpitan purtată cu mândrie pe teren au arătat dragostea necondiționată pentru tricou. Cristiano Ronaldo a ridicat numele Portugaliei și a inspirat generații de copii, care au visat să-i calce pe urme, fiind, pentru mulți dintre noi, cel mai bun fotbalist din toate timpurile”, se arată în comunicatul FPF, citat de publicația .

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Federația pregătește un moment festiv pentru Ronaldo

În final, oficialii federali au precizat că nu vor permite ca întreaga carieră a lui Cristiano Ronaldo la echipa națională să se încheie în acest mod și au promis că superstarul va avea parte de un meci de retragere.

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”Drept urmare, refuzăm să permitem retragerea fără un tribut. E dorința noastră fermă și imensă să organizăm, să planificăm, să participăm și să colaborăm pentru un tribut pe care cariera extraordinară a lui Cristiano Ronaldo o merită, în care fanii și țara să-l poată aplauda și sărbători, încă o dată, pe jucătorul care ne-a oferit atât de multe. Mulțumim pentru tot, căpitane! Aceasta va fi mereu casa ta! Să atingi golul 1000”, a precizat Federația Portugheză.

Mesajul președintelui pentru Cristiano Ronaldo

Pe lângă acest comunicat, președintele Federației Portugheze de Fotbal, Pedro Proenca, a ținut să aibă un mesaj separat. Pe , oficialul FPF i-a mulțumit lui Cristiano Ronaldo pentru întreaga sa carieră și pentru faptul că a readus Portugalia pe harta fotbalului.

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”Cristiano Ronaldo va fi mai mult decât un simplu jucător pentru Portugalia. Un om, un atlet, un model, un erou, un lider. Căpitanul nostru. În ziua în care își anunță retragerea din echipa națională, în numele Federației Portugheze de Fotbal și al întregului fotbal portughez, îi mulțumim lui Cristiano Ronaldo pentru tot ce ne-a oferit. Și a fost atât de mult.

Mai mult decât victorii, trofee și recorduri, mai mult decât statutul de cel mai internațional jucător din toate timpurile și cel mai mare marcator din istoria noastră, ceea ce rămâne este exemplul și inspirația sa. Inspirația cuiva care a dus Portugalia în întreaga lume. Că, pe toată planeta, ori de câte ori se menționa Portugalia, cineva spunea Cristiano Ronaldo. Și exemplul pentru toți cei care visează să fie mai buni în fiecare zi.

În calitate de președinte al Federației Portugheze de Fotbal, îi mulțumesc lui Cristiano Ronaldo pentru tot sprijinul arătat în ultimul an și jumătate. Pentru conversații și apropiere. Ușile Federației Portugheze de Fotbal vor fi întotdeauna deschise pentru Cristiano Ronaldo. Mulțumesc pentru tot și mult mai mult. Pentru totdeauna, Căpitanul nostru”, a scris Proenca.

Presa internațională, la picioarele lui Ronaldo

Așa cum era de așteptat, presa internațională a acordat spații largi anunțului făcut de Cristiano Ronaldo. ”CR7 și Portugalia, sfârșitul poveștii”, a titrat cotidianul . ”La 41 de ani, atacantul părăsește naționala după mai bine de două decenii în care și-a reprezentat țara. Această decizie vine pe fondul tensiunilor care au ieșit la iveală în timpul ultimelor meciuri din Liga Națiunilor”, au scris francezii.

”Cristiano Ronaldo se retrage din echipa Portugaliei, într-un anunț emoționant la câteva săptămâni după ce a părăsit echipa în urma unei dispute”, a titrat , în timp ce titlul din este: ”Cristiano Ronaldo spune adio Portugaliei: sfârșitul unei ere”.

Sub titlul ”Cristiano Ronaldo se retrage din echipa națională a Portugaliei”, cotidianul spaniol a scris: ”Într-un videoclip emoționant postat pe rețelele sale de socializare, starul portughez a citit o scrisoare lungă în care își încheie cariera la echipa națională a Portugaliei”.

Conflictul care a dus la retragerea lui Cristiano Ronaldo

Decizia lui Cristiano Ronaldo este total neașteptată, mai ales că el se afla pe anunțată de selecționerul Jorge Jesus pentru duelurile internaționale din luna noiembrie.

Hotărârea superstarului vine după ce la ultima acțiune a naționalei Portugaliei a avut un . Ronaldo a fost deranjat de faptul că selecționerul nu și-a ținut cuvântul dat cu privire la minutele care îi vor fi acordate.

Apoi, cei doi au părut să se împace și tehnicianul ar fi trebuit să apară într-o conferință de presă și să-și ceară scuze, dar nu a făcut acest lucru. A fost picătura care a umplut paharul și atacantul a părăsit în grabă cantonamentul reprezentativei lusitane.