Federația Română de Fotbal, puternic afectată de furtuna din București! Ce li s-a solicitat angajaților

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a afectat mai multe locuri publice și activitatea unor instituții. Printre acestea se numără și Federația Română de Fotbal. Nu s-a putut lucra, iar angajații au fost îndemnați să rămână acasă.

FRF a anunțat membrii afiliați că nu va avea program cu publicul și le-a solicitat angajaților să nu mai vină la birouri. „Ca urmare a fenomenelor meteorologice extreme care au afectat Bucureștiul, astăzi nu vom lucra cu publicul, sediul Federației Române de Fotbal fiind afectat”, a sunat anunțul Federației.

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FRF a intrat la apă! Sediul Federației, serios afectat de furtuna din București

Din informațiile FANATIK, problemele existente la sediul Federației Române de Fotbal au fost grave. Sala „Nicolae Dobrin”, Școala Federală de Antrenori și alte săli de la demisolul clădirii au fost inundate, înălțimea apei fiind de aproape un metru!

Totodată, după ce s-a îndepărtat apa de pe anumite porțiuni, un strat consistent de noroi a rămas în urmă. Persoanele care au lucrat la refacerea sediului Federației spun că situația s-ar putea remedia total abia mâine, când oficialii FRF speră să reia activitatea în regim normal.

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Probleme și în trecut

nu sunt primele apărute la Federația Română de Fotbal din cauza vremii. În iunie 2025, sediul FRF a fost inundat din cauza unei alte furtuni violente care s-a abătut asupra capitalei.

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Sediul Federației a fost inaugurat în august 2002, când Mircea Sandu era președinte al FRF. Conform anunțurilor de la acea vreme, construcția clădirii a costat circa 1,3 milioane euro.