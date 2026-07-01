Sport

Federația Română de Fotbal, puternic afectată de furtuna din București! Ce li s-a solicitat angajaților

Activitatea FRF a fost blocată joi după furtuna care a afectat puternic Bucureștiul! Ce anunț au primit angajații de la Federație.
Ovidiu Minea
01.07.2026 | 22:30
Federatia Romana de Fotbal puternic afectata de furtuna din Bucuresti Ce li sa solicitat angajatilor
SPECIAL FANATIK
Federația Română de Fotbal, puternic afectată de furtuna din București! Ce li s-a solicitat angajaților. FOTO: Sportpictures.eu
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Furtuna care a lovit marți Bucureștiul a afectat mai multe locuri publice și activitatea unor instituții. Printre acestea se numără și Federația Română de Fotbal. Nu s-a putut lucra, iar angajații au fost îndemnați să rămână acasă.

FRF a anunțat membrii afiliați că nu va avea program cu publicul și le-a solicitat angajaților să nu mai vină la birouri. „Ca urmare a fenomenelor meteorologice extreme care au afectat Bucureștiul, astăzi nu vom lucra cu publicul, sediul Federației Române de Fotbal fiind afectat”, a sunat anunțul Federației.

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FRF a intrat la apă! Sediul Federației, serios afectat de furtuna din București

Din informațiile FANATIK, problemele existente la sediul Federației Române de Fotbal au fost grave. Sala „Nicolae Dobrin”, Școala Federală de Antrenori și alte săli de la demisolul clădirii au fost inundate, înălțimea apei fiind de aproape un metru!

Totodată, după ce s-a îndepărtat apa de pe anumite porțiuni, un strat consistent de noroi a rămas în urmă. Persoanele care au lucrat la refacerea sediului Federației spun că situația s-ar putea remedia total abia mâine, când oficialii FRF speră să reia activitatea în regim normal.

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Probleme și în trecut

Problemele de marți nu sunt primele apărute la Federația Română de Fotbal din cauza vremii. În iunie 2025, sediul FRF a fost inundat din cauza unei alte furtuni violente care s-a abătut asupra capitalei.

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Sediul Federației a fost inaugurat în august 2002, când Mircea Sandu era președinte al FRF. Conform anunțurilor de la acea vreme, construcția clădirii a costat circa 1,3 milioane euro.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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