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În contextul informațiilor obținute despre verificările derulate în arbitrajul românesc, FANATIK a solicitat un punct de vedere oficial din partea Federației Române de Fotbal. Site-ul nostru a cerut lămuriri despre activitatea Departamentului de Integritate și despre procedurile aflate în desfășurare. FRF a răspuns solicitării, însă nu a oferit detalii despre cazurile vizate.

FRF, răspuns oficial pentru FANATIK despre verificările declanșate în arbitrajul românesc

Arbitri, observatori și membri ai Comisiei Centrale a Arbitrilor au fost puși să răspundă unor teste de integritate cu zeci de întrebări sensibile. Sunt vizate relațiile din interiorul sistemului, eventualele conflicte de interese, presiunile, cadourile, pariurile și legăturile dintre arbitri și diferiți oameni din fotbal.

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Operațiunea este derulată în contextul extinderii atribuțiilor Departamentului de Integritate și Antifraudă al FRF. Printr-o decizie adoptată de Comitetul Executiv pe 29 iulie, structura a primit competențe suplimentare pentru verificarea cazurilor de corupție și a altor nereguli grave. Din informațiile FANATIK, după completarea chestionarelor, peste 10 persoane din fotbal ar fi fost chemate la discuții și verificări. Printre acestea s-ar afla inclusiv arbitri care activează la nivelul SuperLigii!

Ce spune FRF despre verificările desfășurate de Departamentul de Integritate în arbitrajul românesc

FANATIK a solicitat Federației Române de Fotbal un punct de vedere oficial despre activitatea Departamentului de Integritate și despre procedurile aflate în desfășurare. Răspunsul a venit din partea forului de la Casa Fotbalului, care a precizat că nu poate comenta acțiunile, investigațiile sau procedurile derulate de această structură.

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„Referitor la solicitarea dumneavoastră privind activitatea Departamentului de Integritate al FRF, vă aducem la cunoștință că nu putem oferi informații, detalii sau comentarii cu privire la acțiunile, investigațiile sau procedurile derulate de către acest departament.

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Departamentul de Integritate al FRF operează sub un regim strict de confidențialitate, esențial pentru garantarea imparțialității și independenței oricărui proces de verificare. Informațiile privind sesizările, verificările sau audierile în curs sunt confidențiale și nu pot fi făcute publice în timpul desfășurării acestora, pentru a nu impacta derularea corectă a procedurilor.

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Federația Română de Fotbal își reiterează angajamentul ferm pentru menținerea integrității în fotbalul românesc și va aplica întotdeauna o politică de toleranță zero față de orice abatere de la normele de etică și regulamentele în vigoare.

Mulțumim!

Biroul de Presă al Federației Române de Fotbal”, a fost răspunsul FRF pentru FANATIK.

Chestionarul de integritate prin care arbitrii și membrii CCA au fost luați la întrebări

Așa cum FANATIK a dezvăluit în materialul publicat în dimineața zilei de joi, 17 septembrie, unul dintre principalele instrumente folosite în această operațiune este un amplu chestionar de integritate. Arbitrii, observatorii și au fost întrebați despre rude, nași, fini, cumetri sau prieteni apropiați aflați în arbitraj ori în structurile FRF. Au existat întrebări inclusiv despre recomandarea sau susținerea unor arbitri pentru promovare, delegări ori includerea pe lista FIFA.

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Cei chestionați au trebuit să declare dacă au primit solicitări pentru promovarea, menținerea sau delegarea unui anumit arbitru și, în anumite situații, cine a formulat asemenea cereri. Chestionarul a abordat și problema avantajelor materiale. Inclusiv cadourile primite de la persoane din fotbal au intrat în sfera întrebărilor adresate celor verificați.

Din informațiile FANATIK, peste 10 persoane din fotbal ar fi fost chemate deja pentru discuții și verificări la Departamentul de Integritate al FRF. Federația nu comentează aceste informații și invocă necesitatea protejării confidențialității procedurilor aflate în curs.