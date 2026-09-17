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Federația Română de Handbal pregătește un demers greu de ințeles. Conducerea FRH a discutat în Consiliul de Administrație despre comentariile făcute de jurnalistul TVR Cosmin Băleanu în timpul transmisiunilor de handbal. Federația a decis să meargă mai departe pe cale instituțională și pregătește o adresă oficială către conducerea televiziunii publice.

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Subiectul apare negru pe alb în procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație al din 7 septembrie 2026. La întâlnirea desfășurată online au participat toți cei 17 membri ai Consiliului. Spre finalul ședinței a fost pusă pe masă situația comentatorului TVR.

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Oficialii FRH sunt nemulțumiți de criticile formulate de Cosmin Băleanu la adresa arbitrilor și a cluburilor. Procesul-verbal nu precizează meciurile sau afirmațiile concrete care au determinat reacția federației și nici nu indică eventualele pasaje considerate problematice. Membrii Consiliului de Administrație au convenit ca reprezentanții conducerii să se întâlnească și să redacteze o cerere formală. Aceasta urmează să fie transmisă direct către conducerea instituției media, mai exact redactorului-șef.

„S-a adus în discuție comportamentul comentatorului sportiv Cosmin Băleanu, concretizat prin critici la adresa arbitrilor și a cluburilor. Documentul oficial va fi adresat direct conducerii instituției media (redactorului-șef), optându-se astfel pentru o soluționare pe cale instituțională, de la o entitate la alta, și nu pe o miză personală”, se arată în documentul publicat de FRH care se poate găsi pe site-ul oficial.

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Cine este Cosmin Băleanu

. A intrat în televiziune în 1993, la TVR, iar de-a lungul carierei a trecut și pe la Antena 1, Kanal D și GSP TV. În 2009 a fost desemnat cel mai bun comentator sportiv la Gala Fotbalului Românesc.

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În prezent, Băleanu face parte din echipa TVR și este implicat în proiectele sportive ale televiziunii publice. TVR îl include între comentatorii săi sportivi, iar în grila TVR Sport din această perioadă apare și ca prezentator al emisiunii „Ora de sport”, alături de Marian Olaianos. În 2020 a primit și „Premiul Cristian Țopescu” pentru comentariu TV din partea Asociației Presei Sportive din România.