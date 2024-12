Federația Română de Tenis a câștigat procesul cu ANS pentru finanțare! Suma pe care trebuie să o primească

pentru neacordarea finanțării pentru anul 2024. Instanța a decis ca forul condus de George Cosac să primească despăgubiri în valoare de 3,5 milioane de lei, aproximativ 700.000 de euro, echivalentul finanțării pierdute de tenisul românesc pentru intervalul ianuarie 2020 – august 2020.

FRT trebuie să primească despăgubiri de 3,5 milioane de lei de la cluburile ACS Pamira, ACS Olimp și ACS Triumf 2000

”Curtea de Apel București anulează refuzul Agenției Naționale pentru Sport (ANS) de a acordare finanțare tenisului românesc pentru întreg anul 2024.

ADVERTISEMENT

Înalta Curte de Casație și Justiție obligă definitiv ACS Pamira, ACS Olimp și ACS Triumf 2000, între alții, la plata de despăgubiri de 3.500.000 lei către Federația Română de Tenis”, se arată într-un comunicat FRT, remis pentru FANATIK.

FRT: ”Curtea a anulat refuzul fraudulos al ANS de acordare a finanțării pentru tot anul 2024”

Forul prezidat de George Cosac a mai precizat: ”Curtea de Apel București a confirmat că Agenția Națională pentru Sport a refuzat în mod ilicit finanțarea tenisului românesc în anul 2024. Prin Sentința civilă nr. 2058/9.12.2024.

ADVERTISEMENT

Curtea a anulat refuzul fraudulos al ANS de acordare a finanțării pentru tot anul 2024. Este a 3-a finanțare anuală refuzată ilicit de ANS, după cele din 2017 și 2018 care au fost deja sancționate de instanță.

Conduita sistematică a unei autorități publice de a persista într-o nelegalitate, cu încălcarea hotărârilor judecătorești anterioare, a produs și produce consecințe deosebit de grave, care urmează a fi reparate în întregime prin întreprinderea tuturor demersurilor legale pentru angajarea răspunderii autorilor acestor acte”.

ADVERTISEMENT

FRT amenință cu executarea silită: 12 decembrie, termenul limită

În document se mai menționează: ”Abuzurile comise de clubul ACS Tenis Club Pamira și cei care i s-au alăturat în conduita sa delictuală au fost finalmente sancționate, prin hotărâre definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Prin Decizia civilă nr. 2871/11.12.2024, instanța supremă a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de obligare a ACS Pamira, ACS Olimp și ACS Triumf 2000, între alții, la plata de despăgubiri către FRT în întindere de 3.500.000 lei”.

ADVERTISEMENT

FRT a detaliat: ”Această sumă reprezintă echivalentul finanțării pierdute de tenisul românesc pentru intervalul ianuarie 2020 – august 2020, ca urmare a abuzurilor comise de ACS Tenis Club Pamira, ACS Tenis Club Olimp, ACS Triumf 2000 și alții.

Desigur, ACS Tenis Club Pamira, ACS Tenis Club Olimp și ACS Triumf 2000 vor trebui să suporte și finanțarea pierdută pentru restul intervalului anului 2020, septembrie – decembrie, pentru care Federația a demarat un litigiu separat.

Toate aceste daune, care vor trebui achitate acum până la ultimul ban, reprezintă resurse materiale de care a fost văduvit tenisul românesc în anul 2020, ca urmare a conduitei ilicite a acestor cluburi”.

FRT amenință cu executarea silită pentru recuperarea celor 3,5 milioane de euro: ”În vederea evitării executării silite (care va fi demarată joi, 12.12.2024), Federația Română de Tenis transmite ACS Tenis Club Pamira contul său bancar pentru a îi oferi posibilitatea de achitare a sumei restante de 3.500.000 lei la primă oră în cursul zilei”.

invocând faptul că nu au fost puse în aplicare dispozițiile Legii educației fizice și sportului.

Gândiţi-vă că noi am câştigat împotriva Ministerului Tineretului şi Sportului pentru oprirea finanţării din 2017 şi 2018 şi încă nu am reuşit să intrăm în posesia banilor, este o cursă de durată”- George Cosac – președinte FRT

George Cosac: ”ANS trebuie să ne plătească undeva la 12 milioane de lei fără dobânzi”

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, declara în aprilie 2024 într-o conferinţă de presă, că forul pe care o conduce a câştigat toate procesele intentate Agenţiei Naţionale pentru Sport şi așteaptă să primească minimum 12 milioane de lei reprezentând finanţări de la bugetul de stat din anii trecuţi.

“În ceea ce priveşte finanţarea, consider că ANS ar trebui să fie partenerul federaţiilor şi să găsească soluţiile necesare. Noi am mers cu propuneri la ANS, chiar ieri am câştigat un proces cu ANS. Deci până acum am câştigat toate procesele cu ANS.

Aşa că ANS trebuie să ne plătească undeva la 12 milioane de lei fără dobânzi. Aşa că în mod sigur va veni ziua în care ANS va trebui să plătească aceşti bani, să facă dreptate o dată pentru totdeauna. Pentru că ei au fost luaţi din programele de dezvoltare şi din susţinerea sportivilor.

Aşa că celor de la ANS cred că le va veni mintea la cap şi ne vor asigura finanţarea. Noi vom mai merge o dată la ANS, dar sigur că nu suntem milogii ANS-ului… pentru că reprezentanţii ANS nu vin cu aceşti bani de acasă.

Nu vom mai face greşeala să dăm în judecată ANS, vom da pe persoană fizică, pentru că poate aşa îşi vor reveni şi vor pune în drepturi şi această federaţie cu performanţe extraordinare”, a spus Cosac.