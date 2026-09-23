Sport

Fratele lui Higuain, demis după declarații sexiste! Federico a răbufnit față de o arbitră: ”Nu uita că este un sport masculin”

Federico Higuain, fratele lui Gonzalo Higuain, a fost demis după ce a avut remarci sexiste față de o arbitră. Asociația Profesională a Arbitrilor de Fotbal a avut o poziție dură.
Gabriel Neagu
23.09.2026 | 17:35
Fratele lui Higuain demis dupa declaratii sexiste Federico a rabufnit fata de o arbitra Nu uita ca este un sport masculin
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Federico Higuain a fsost demis de Columbus Crew dupa ce a avut un comportament sexist. sursa foto: hepta
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Fratele lui Gonzalo Higuiain, Federico, a fost demis de la echipa americană Columbus Crew II. Tehnicianul a făcut remarci sexiste față de arbitra partidei cu FC Toronto II, 2-4.

Federico Higuain, demis după ce a făcut remarci sexiste

În timpul partidei din MLS Next Pro, antrenorul a avut mai multe remarci sexiste față de o arbitră. Federico Higuain i-ar fi strâns puternic mâna și, deși i s-a cerut să îi dea drumul în repetate rânduri , nu a făcut-o. În acel moment, fratele fostului atacant de la Real Madrid i-ar fi spus: ”Nu uita că acesta este un sport masculin”, potrivit AS.

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Inițial, Columbus Crew l-a suspendat pentru două meciuri pe Federico Higuain. După ce Asociația Arbitrilor a confirmat comportamentul reprobabil al antrenorului, clubul a decis să îi desfacă contractul.

”Am decis că cea mai bună decizie pentru club, jucători și staff-ul tehnic era să-l demitem pe Federico Higuaín din post. După discuțiile din această săptămână și o evaluare mai amănunțită din ultima lună, am ajuns la concluzia că antrenorul nu îndeplinea cerințele așteptate de la un lider de echipă”, a decalrat Issa Tall, directorul general al celor de la Columbus Crew, conform The Guardian.

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Reacție categorică din partea Comitetului Arbitrilor Profesioniști

Reacția lui Federico Higuain a lansat un val de critici asupra sa. Asociația Profesională a Arbitrilor de Fotbal din SUA a criticat gestul fratelui lui Gonzalo Higuian, fără a-i menționa numele. Organizația a avut o poziție fermă de încurajare a femeilor în fotbalul american.

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”Femeile îmbunătățesc fiecare nivel al acestui joc. Nu ar trebui să fie nevoite să îndure intimidări sau comentarii degradante pentru a demonstra acest lucru. Oficialii noștri de sex feminin și-au dovedit excelența pe scena mondială. Ele merită același respect, demnitate și un mediu de lucru sigur ca orice alt oficial”, a transmis Asociația Profesională a Arbitrilor de Fotbal, pe X.

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Mai mulți internauți au reacționat dur față de Federico Higuain, în secțiunea de comentarii a postării: ”Protejați arbitrii. Antrenorul ăsta ar trebui interzis în sport”, ”Comportament inacceptabil” sau ”Mulțumim, MLS NEX TPRO! Atunci când organizațiile minimizează, agresorii sunt încurajați”.

MLS luptă puternic împotriva discriminării și sexismului

În 2021, MLS Next a lansat Comitetul Echității. Departamentul colaborează cu organizații feminine în vederea combaterii discriminării femeilor în sport. Orice act de discriminare și sexism față de femei poate fi raportat telefonic.

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De asemenea, toți jucătorii și antrenorii din fotbalul american sunt obligați să participe, anual, la programul ”Playing as one”. Scopul inițiativei este eliminarea discriminării și a sterotipurilor sexiste din sport, asemănătoare cu gestul lui Federico Higuain.

MLS pune la dispoziție asistenți care evaluează situația fiecărui jucător sau antrenor ce încalcă valorile anti-discriminare. Asistenții au scopul de a îndrepta comportamentele discriminatoare ale sportivilor, arată site-ul oficial al MLS.

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