Federico Piovaccari, declarație de dragoste pentru FCSB la ultimul meci din carieră. ”Oriunde am fost am avut-o în suflet”

. În prima manșă scorul a fost 7-1 pentru Bucureșteni, iar pe Ghencea, elevii lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii au câștigat cu 4-0. Pentru gruparea din San Marino a evoluat și Federico Piovaccari, fostul atacant al campioanei României.

Federico Piovaccari s-a retras din fotbal. Declarație emoționantă la finalul meciului cu FCSB

Pentru Federico Piovaccari, meciul cu FCSB a fost unul extrem de emoționant. A fost partida sa de retragere. Atacantul italian a semnat cu echipa din San Marino special pentru a avea șansa de a juca ultimul său meci din carieră împotriva roș-albaștrilor.

. Aceștia au făcut același gest și după fluierul final. Atacantul a mers în fața galeriei și le-a mulțumit.

Federico Piovaccari: ”Mi-am amintit de tot ce am trăit în Ghencea”

La conferința de presă de după meci, italianul s-a declarat extrem de emoționat de felul în care a fost primit pe Ghencea. Piovaccari și-a amintit de momentele frumoase de pe vremea când îmbrăca tricoul celor de la FCSB și a ținut să îi transmită un mesaj fostului său coleg, Mihai Pintilii.

„A fost foarte emoționant. Mi-am imaginat cum va fi, dar mi-au dat lacrimile. Mi-am amintit de tot ce am trăit în Ghencea cu Steaua (n.r. FCSB). Am jucat în Champions League, sunt multe amintiri. Este ultima mea partidă din carieră.

Cel mai bun meci din cariera mea a fost cu Legia, când am marcat două goluri. Au fost multe goluri… și cu CFR. Oriunde am fost, în Italia, Spania, am avut Steaua în suflet. Este imposibil de uitat. Mi-a plăcut tare mult Bucureștiul.

Sper ca Steaua să intre în grupele Ligii Campionilor. Istoria nu se pierde, chiar dacă se numește FCSB sau Steaua. FCSB are o echipă bună, în fiecare an a făcut un pas în plus pentru a ajunge în grupele Ligii Campionilor.

Mă bucur mult pentru Pintilii. A acumulat mult din meseria de jucător”, a declarat Federico Piovaccari la finalul meciului dintre FCSB și Virtus.

Federico Piovaccari a evoluat un singur sezon pentru FCSB, însă a rămas în inimile fanilor. El a fost o piesă extrem de importantă în echipa roș-albastră și a dus echipa în grupele Champions League. După ce a plecat de la echipa lui Gigi Becali, el a evoluat la mai multe cluburi din toată lumea, precum: Eibar (Spania), WS Wanderers (Australia), Shaoxing (China) sau Paganese (Italia).

Piovaccari a facut inimioare pentru romani, apoi a facut gestul cu flautul si a vorbit in romana