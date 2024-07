Federico Piovaccari a semnat cu o nouă echipă, deși în zilele trecut au circulat mai multe zvonuri vis-a-vis de retragerea atacantului. Italianul va reveni în București și se va duela cu FCSB.

Federico Piovaccari revine în București! Cu cine a semnat fostul atacant al FCSB-ului

Federico Piovaccari este declarat drept un jucător pe , însă „bomba” a venit de la V din UEFA Champions League, care a declarat transferul atacantului.

ADVERTISEMENT

Atacantul italian a semnat cu Virtus AC, campioana din San Marino, . Piovaccari cunoaște ambele campionat, jucătorul evoluând în sezonul 2005-2006 în San Marino și în perioada 2013-2014 în primul eșalon fotbalistic al României.

Federico Piovaccari a fost prezentat ca un adevărat star de formația din San Marino, atacantul italian având și niște cuvinte deosebite la adresa Stelei București (n.r cum se numea FCSB în perioada în care atacantul evolua în România).

ADVERTISEMENT

Federico Piovaccari a fost prezentat ca un adevărat star la formația din San Marino

„Virtus își continuă marșul spre debutul în Liga Campionilor și de astăzi va avea disponibil un atacant internațional. Pentru aventura europeană s-a alăturat Federico Piovaccari – Official un bombardier din întreaga lume care a decis să se alăture cauzei neo-verde.

Atacantul născut la Gallarate are experiențe în Spania, China, Australia și este și un fost rival, cu care a jucat în 2013-14, când numele oficial al FCSB-ului era încă Steaua București.

ADVERTISEMENT

Piovaccari cunoaște deja Repubblica del Titano, având în vedere că în 2005-06 a purtat tricoul lui San Marino Calcio, cunoscând un sezon excelent în care a marcat 11 goluri. De acolo a început să zboare pentru marea sa carieră, în care a reușit să marcheze peste 150 de goluri” s-a arătat în comunicatul celor de la Virtus AC.

Piovaccari nu a uitat România și are numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale echipă, unde a cunoscut cele mai frumoase momente din cariera de fotbalist profesionist.

ADVERTISEMENT

„Mi-ar plăcea să îmi închei cariera cu stil. Prin prietenul meu Roberto Sabato si Directorul Sportiv Matteo Guiducci am primit această propunere și am acceptat-o cu mare drag. De asemenea, să revin să joc la București, unde am amintiri plăcute, a fost un impuls în continuare pentru a da curs acestei provocări.

Meciurile astea îți fac pielea de găină și te răsplătesc pentru toate eforturile pe care le-ai depus de când erai copil. În ceea ce mă priveste, când am primit oferta de la Steaua de atunci, nu am avut nicio îndoiala, trecerea de la cântecele Serie B la ascultarea muzicii Campionilor a fost o mare satisfacție.

Atmosfera va fi cea a marilor scene, chiar dacă nu suntem neapărat în cărți, va fi multă lume la stadion, pentru că ne confruntăm cu unul dintre cei mai mari cluburi ale fotbalului românesc. Va fi un mediu frumos pentru noi toți, iar pentru mine în special, după frumosul sezon pe care l-am trăit cu culorile lor”, a declarat Federico Piovaccari în momentul semnării cu noul club.