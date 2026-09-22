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Deși se aștepta ca Federico Valverde (28 de ani), căpitanul lui Real Madrid, să lipsească doar trei săptămâni de la antrenamente, perioada de inactivitate s-ar putea extinde până la trei luni. După o analiză mai amănunțită, medicii lui Real Madrid au venit cu verdictul dur: entorsă de gradul trei la gleznă.

Federico Valverde, entorsă de gradul trei după faultul dur al lui Kang-in Lee. Uruguayanul, out minimum două luni

după ce formația antrenată de Jose Mourinho a pierdut pe Metropolitano, însă a solicitat pe parcursul celor 90 de minute două cartonașe roșii. Unul dintre ele a fost cerut în urma unui atac brutal al lui Kang-in Lee asupra lui Federico Valverde.

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Fostul atacant al lui PSG a avut un atac dur cu talpa pe glezna căpitanului lui Real Madrid, pentru care nu a văzut nici măcar un cartonaș galben. Sud-americanul a continuat partida până la final, însă în urma testelor medicale s-a estimat că el va lipsi trei săptămâni, ceea ce ar fi însemnat ca el să fie apt după meciurile naționalelor. Totuși, ulterior, medicii „los blancos” au anunțat că diagnosticul este entorsă de gradul 3 la gleznă, ceea ce ar însemna o absență de minimum două luni.

„În urma testelor efectuate astăzi jucătorului nostru Fede Valverde de către Serviciile Medicale Real Madrid, acesta a fost diagnosticat cu o entorsă de gradul 3 la glezna stângă. Recuperarea sa va fi monitorizată”, scrie în comunicatul de pe

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Real Madrid a acuzat dur arbitrajul din derby-ul cu Atletico Madrid

și se află doar pe locul 4. Atât Atletico Madrid, cât și Real Betis se află în acest moment peste „los blancos” în clasament, iar la finalul ultimei etape, clubul a reacționat printr-un comunicat oficial la adresa centralului Arias Ortiz:

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„Real Madrid a pierdut un derby pe stadionul Metropolitano, umbrit de arbitrajul dezastruos al lui Ortiz Arias, care nu l-a eliminat pe Cuti Romero în prima repriză pentru că l-a călcat pe Bellingham (în ciuda faptului că a revăzut faza pe monitorul VAR) și pe Kang-In Lee pentru că l-a călcat pe glezna stângă pe Valverde. Ambele decizii s-au dovedit decisive, iar meciul s-a decis în cele din urmă în repriza secundă în favoarea lui Atletico. Până în primele 30 de minute, meciul a oferit puține ocazii, dar de atunci, controversele au acaparat derby-ul. În minutul 35, Bellingham a ajuns înaintea lui Cuti Romero, iar fundașul lui Atletico l-a prins cu crampoanele pe genunchiul stâng. Ortiz Arias i-a arătat inițial un cartonaș galben jucătorului nostru, dar a fost chemat de Trujillo Suarez pentru a revedea faza pe monitor.

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După ce a urmărit faza, i-a anulat cartonașul lui Bellingham și i-a arătat fundașului lui Atletico un cartonaș galben în loc să-l elimine. Nouă minute mai târziu, arbitrul a comis o a doua eroare crucială și nu l-a sancționat pe Kang-In Lee pentru o intrare asupra lui Valverde pe care l-a călcat cu crampoanele pe glezna stângă. Ortiz Arias a urmărit îndeaproape faza, dar nu i-a arătat jucătorului lui Atletico un cartonaș roșu (și nici măcar un cartonaș galben) și nu a fost chemat de Trujillo Suerez la monitorul VAR.

Penalty și eliminarea lui Huijsen: În minutul 50, arbitrul Ortiz Arias a acordat penalty pentru un fault comis de Huijsen asupra lui Giuliano și i-a arătat jucătorului de la Real Madrid un cartonaș galben. Chemat de Trujillo Suarez, acesta a revizuit faza pe monitor și de data aceasta a decis să-l elimine pe Huijsen”, a transmis Real Madrid pe pagina oficială.