Federico Valverde, prestație fabuloasă în prima repriză din Real Madrid – Manchester City. Doar Leo Messi a mai reușit această performanță, în istorie

Federico Valverde a făcut un spectacol de zile mari în Real Madrid - Manchester City! Mijlocașul uruguayan a marcat un hat-trick în partida din optimile Ligii Campionilor.
Iulian Stoica
11.03.2026 | 23:10
Federico Valverde prestatie fabuloasa in prima repriza din Real Madrid Manchester City Doar Leo Messi a mai reusit aceasta performanta in istorie
Federico Valverde, on-fire în Real Madrid - Manchester City. Foto: X
Real Madrid – Manchester City este capul de afiș al optimilor din UEFA Champions League. Turul s-a jucat în capitala Spaniei, iar Federico Valverde a oferit un spectacol de zile mari.

Valverde, on-fire în Real Madrid – Manchester City

Privită drept favorita a doua în derby-ul cu Manchester City, Real Madrid a oferit un spectacol fotbalistic în partida de pe Santiago Bernabeu. Formația din capitala Spaniei a reușit să marcheze de trei ori în primele 45 de minute.

Toate golurile primei reprize au fost marcate de Federico Valverde (27 de ani). Căpitanul de la Real Madrid a înscris prima oară în minutul 20, după ce acesta a trecut ușor de Donnarumma și a transformat, ca la rugby, cu poarta goală. O statistică interesantă este că Valverde a reușit în prima repriză tot atâtea reușite cât a bifat în primele 75 de meciuri în care a evoluat în Champions League.

A doua reușită a venit după un șut violent din unghi. Ulterior, Valverde a trecut elegant, în minutul 42, de Guehi după o centrare excelentă a lui Diaz și a stabilit scorul pauzei, scor 3-0 pentru Real Madrid. Uruguayanul este doar al doilea fotbalist care reușește un hat-trick în prima repriză împotriva unei echipe din Anglia, după Lionel Messi, într-un meci cu Arsenal, în 2010.

Ce scrie presa din Spania după golurile lui Federico Valverde

Presa din Spania a rămas impresionată de evoluția lui Federico Valverde. Jurnaliștii iberici au scris că „banderola a pus stăpânire pe căpitanul uruguayan”, în contextul în care mijlocașul lui Real Madrid nu apare des pe tabela de scor.

„Banderola a pus stăpânire pe jucător. Căpitanul lui Real Madrid a ieșit la o plimbare în seara asta, una foarte necesară. Courtois și Vini îl servesc pe căpitan”, a scris Tomas Roncero de la AS.com.

  • 120 milioane de euro este cota lui Federico Valverde
  • 39 de meciuri, 5 goluri și 12 pase decisive a adunat mijlocașul uruguayan în acest sezon
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
