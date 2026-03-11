Federico Valverde, prestație fabuloasă în prima repriză din Real Madrid – Manchester City. Doar Leo Messi a mai reușit această performanță, în istorie

ADVERTISEMENT

Real Madrid – Manchester City este capul de afiș al optimilor din UEFA Champions League. Turul s-a jucat în capitala Spaniei, iar Federico Valverde a oferit un spectacol de zile mari.

Valverde, on-fire în Real Madrid – Manchester City

Privită drept favorita a doua în derby-ul cu Manchester City, Real Madrid a oferit un spectacol fotbalistic în partida de pe Santiago Bernabeu. Formația din capitala Spaniei a reușit să marcheze de trei ori în primele 45 de minute.

Toate golurile primei reprize au fost marcate de Federico Valverde (27 de ani). Căpitanul de la Real Madrid a înscris prima oară în minutul 20, după ce acesta a trecut ușor de Donnarumma și a transformat, ca la rugby, cu poarta goală. O statistică interesantă este că Valverde a reușit în prima repriză tot atâtea reușite cât a bifat în primele 75 de meciuri în care a evoluat în Champions League.

A doua reușită a venit după un șut violent din unghi. Ulterior, Valverde a trecut elegant, în minutul 42, de Guehi după o centrare excelentă a lui Diaz și a stabilit scorul pauzei, scor 3-0 pentru Real Madrid. Uruguayanul este doar al doilea fotbalist care reușește un hat-trick în prima repriză împotriva unei echipe din Anglia, după Lionel Messi, într-un meci cu Arsenal, în 2010.

3 – Fede Valverde scored as many goals in the first half against Manchester City (3) as he had in 75 appearances in the UEFA Champions League prior to tonight's match (3). Dreamland. — OptaJoe (@OptaJoe)

Ce scrie presa din Spania după golurile lui Federico Valverde

. Jurnaliștii iberici au scris că „banderola a pus stăpânire pe căpitanul uruguayan”, în contextul în care .

„Banderola a pus stăpânire pe jucător. Căpitanul lui Real Madrid a ieșit la o plimbare în seara asta, una foarte necesară. Courtois și Vini îl servesc pe căpitan”, a scris Tomas Roncero de la .