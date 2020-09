Feli Donose, în depresie după nașterea fiicei sale: ”Terapia m-a ajutat enorm”

Feli Donose trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerului ei de viață, recent fiind cerută în căsătorie de bărbatul alături de care are o fetiță în vârstă de 2 ani. Cântăreața și-a deschis sufletul și a vorbit sincer despre cel care urmează să-i devină soț.

Perioada de izolare și ultimele luni din pandemie au prins-o pe artistă acasă, înconjurată de soț și copil. Vedeta a mărturisit că a trecut prin depresie la scurt timp după venirea pe lume a fiicei sale Nora, însă mulțumită terapiei a reușit să se mențină la suprafață.

Venirea pe lume a primul ei copil a fost o adevărată surpriză, Feli declarând că a rămas însărcinată extrem de repede. Mai exact, cântăreața a aflat că va deveni mamă în prima săptămână în care iubitul ei Cătălin a revenit definitiv în România.

Feli Donose, dezvăluiri sincere despre copil și depresia post-natală

„A fost o provocare a vieții pentru amândoi pentru că Nora Luna a venit ca o surpriză încă de la începutul relației. În prima săptămână după ce Cătălin s-a mutat în țară am rămas însărcinată. Nu am avut un șoc atunci când am aflat. Ne-am bucurat amândoi ca doi copii!

Am plâns și ne-am făcut promisiunea că vom lucra la relația noastră și împreună, și separat, ca să creștem un om și o femeie plină de încredere și bunătate. Desigur, am avut și perioade grele pentru că ne-am trezit într-un necunoscut care ne-a adus o groază de stări și semne de întrebare.

«Oare pot să fiu un părinte bun? Oare sunt pregătit/ă?», întrebări pe care aproape toți cred că le au când sunt pe cale să devină pentru prima dată părinți. Eu nu am fost neapărat cea mai liniștită.

Am trecut printr-o depresie destul de urâtă, dar Cătălin, mama și prietenii, familia, terapia (care este foarte importantă în viața tuturor), m-au ajutat enorm”, a mărturisit Feli Donose într-un interviu acordat revistei Unica.

Interpreta piesei „Creioane colorate” a declarat că perioada de izolare a fost un adevărat test pentru relația amoroasă. Cântăreața a povestit că a ajuns să-l cunoască mai bine pe Cătălin, la rândul său fiind mult mai deschisă decât înainte când era plecată la concerte și petreceau puțin timp împreună.

Feli Donose este de părere că ultimele luni de pandemie au ajutat-o în cuplu, sudând astfel relația care a început o dată cu sarcina. Povestea de dragoste dintre artistă și iubitul ei s-a transformat într-o iubire matură, ambii dându-și seama că sunt mai uniți ca niciodată.

