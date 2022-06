Felicia Filip, secretul căsniciei de 32 de ani: “Încercările le-am împărțit”. De ce nu au avut copii

Îndrăgita artistă a dezvăluit care este secretul unui mariaj care durează de 32 de ani. Vedeta formează cu partenerul de viață unul dintre cele mai solide cupluri, cântăreața mărturisind că a avut parte și de încercări.

Felicia Filip, dezvăluiri despre viața de familie și urmași: ”Am crescut copii ca și când ar fi fost ai mei”

Felicia Filip a oferit detalii despre viața de familie și copii, simțindu-se înconjurată de dragoste din partea soțului său, Cristian Mihăilescu, pe care avea să-l întâlnească în urmă cu multă vreme.

„Încercările le-am împărțit, iar bucuriile le-am îndoit sau înmulțit. Și am fost întotdeauna cu grijă să-l punem în valoare pe cel care merită dintre noi. Să dăm un pas înapoi ca el să fie în lumină. Iubire necondiționată.

Eram o tânără la început de drum, iar el era și pe atunci preocupat de tânără generație, de elevii și studenții care-i băteau la ușa destinului. Făcea și cronică muzicală și am fost remarcată de el ca voce, apariție.

Ne-am întâlnit pe scena Operei Naționale și împărțeam aplauzele într-un fel sau altul, ai nevoie de susținere acolo. Bulgărele de iubire care este acolo și așteaptă să vină spre tine.

Nu, nu avem copii, dar am nepoți, am chiar strănepoți, în sensul în care sora și fratele meu au copii. Trebuie să vă spun, dacă este să mă laud, am crescut copii ca și când ar fi fost ai mei.

Primul născut din familia noastră, de la vârsta de cinci zile, când a venit acasă cu mămică lui, l-am preluat eu, pentru că mămicii i-a fost teamă să pună mâna pe el să-l spele, iar de la 5 zile eu i-am făcut baie”, a spus Felicia Filip pentru .

Felicia Filip, străbunică. Artista se simte împlinită

În momentul de față, în vârstă de 63 de ani este mândră și fericită că are un strănepot. Gabriel Costin s-a născut în urmă cu numai câteva zile, motiv pentru care solista se consideră bogată din toate punctele de vedere.

Copiii sunt cei care o înconjoară pretutindeni pe Felicia Filip care este la conducerea Operei Comice pentru Copii din București încă din anul 2014. Instituția îi încântă pe cei mici cu spectacole excepționale și cu nenumărate activități.