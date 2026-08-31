Sport

Cristi Manea, încântat de felul în care evoluează proiectul de suflet al soției sale. Imaginea care spune mai mult decât 1000 de cuvinte

Cristi Manea este extrem de mândru de partenera sa de viață, Irina. Ce a spus fotbalistul după ce șatena a mai făcut un pas important în noul său business.
Alexa Serdan
31.08.2026 | 20:16
Cristi Manea incantat de felul in care evolueaza proiectul de suflet al sotiei sale Imaginea care spune mai mult decat 1000 de cuvinte
SPECIAL FANATIK
Cum o susține Cristi Manea pe soția sa. Sursa foto: Instagram.com
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Motivul pentru care Cristi Manea este încântat de felul în care evoluează proiectul de suflet al soției sale, Irina. Aceasta este imaginea specială care spune mai mult decât 1.000 de cuvinte. Cum s-au fotografiat cei doi parteneri de viață!

Cristi Manea, mândru de proiectul partenerei sale de viață

Irina Manea (28 ani) una dintre cele mai urmărite influencerițe din România. Se numără printre cele mai frumoase soții de fotbaliști. Muncește enorm de la o vârstă fragedă. Partenera de viață a lui Cristi Manea (29 ani) are un business care îi aduce încasări destul de mari, focusul principal fiind acum pe o agendă surprinzătoare.

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Superba șatenă s-a implicat cu totul într-un proiect foarte drag sufletului ei. Creatoarea de conținut a lansat un fel de jurnal, pasiune pe care o duce mai departe din adolescență. Acum, fotbalistul celor de la Rapid București și-a exprimat mândria pentru felul în care decurge afacerea acesteia. Mai exact, tânăra a organizat o tabără pe litoralul românesc.

A semnat parteneriate cu branduri renumite, atât de îngrijire corporală, cât și orală. Vedeta a câștigat inimile fanilor cu această idee, însă cel mai fericit este fundașul lateral alături de care a devenit mama a două fete. „Felicitări dragostea mea”, a scris sportivul pe contul oficial de Instagram, în dreptul unor imagini senzaționale.

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Una dintre fotografii îl surprinde pe Cristi Manea în timp ce este drăgăstos cu soția sa. O sărută tandru pe Irina, ținând-o strâns în brațe, gest care denotă iubirea pe care i-o poartă. Cei doi parteneri de viață nu apar foarte des în pozele de pe social media, aceasta fiind una care face mai mult decât o mie de cuvinte.

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Cristi Manea și soția sa, Irina, în stațiunea Vama Veche
Cristi Manea și soția sa, Irina, în stațiunea Vama Veche. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Cum a decurs proiectul lansat de Irina Manea

Soția lui Cristi Manea a postat mai multe imagini cu activitățile pe care le-a desfășurat în tabără. Fetele care au acceptat această provocare au primit numeroase cadouri și atenții de la mărcile pe care Irina Manea le adoră și le folosește în mod constant. Tinerele au avut câteva zile pline, cu un program foarte bine pus la punct.

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Ele au făcut yoga încă de la primele ore ale dimineții. Apoi, s-au relaxat la piscină, dar nu au uitat de crema cu factor de protecție solară. În plus, participantele au avut parte de o cină specială, într-o locație de vis. Șatena s-a dovedit o gazdă extraordinar de bună pentru că a ținut inclusiv un număr de stand-up comedy.

Așadar, le-a făcut pe toate participantele să râdă cu gura până la urechi. Totodată, le-a ținut un discurs care a atins pe toată lumea din punct de vedere sufletește. Mai mult, influencerița consideră că este foarte eliberator să-și scrie gândurile în agendă. Crede că astfel îi povestește versiunii sale din trecut despre propria persoană.

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„În cazul meu nu am crezut niciodată că o să ajung aici. La modul aici, astăzi, cu voi și în general, în viață, nu aș fi crezut că eu, din Bumbești-Jiu, Gorj, o să fac ceva cu viața mea. Nu credeam, dar uitați-mă aici”, a spus partenera lui Cristi Manea, într-o filmare de pe social media.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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