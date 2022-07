Anglia a câștigat Euro 2022 la U19, după o finală cu prelungiri. Harry Kane și Jack Grealish, mesaje speciale pentru noii campioni

Israel a șocat, eliminând Franța, în semifinalele Euro U 19 ediția 2022, dar n-a reușit să pună mâna pe trofeu, care a fost adjudecat de naționala Angliei. Este adevărat, nu fără emoții. A fost nevoie de prelungiri pentru ca britanicii să facă diferența. Tabela arătând la final 3-1 în favoarea lor.

”Nu vom avea un minut de liniște”, spunea Ian Foster, tehnicianul care pregătește naționala under 19 a Angliei înaintea finalei de la Trnava. Și a avut perfectă dreptate.

Le simțiseră deja forța în grupă, atunci când s-au impus cu 1-0. Între timp însă, băieții lui Ofir Haim, dăduseră lovitura. 2-1 cu Franța în semifinale și o calificare în premieră în ultimul act al Euro U19.

Plus întâia prezență la Mondiale a unei echipe din această țară după peste jumătate de secol. În 1970, naționala mare a Israelului juca la Cupa Mondială din Mexic.

Și, în prima repriză, jocul de pase al Israelului a dat ritmul meciului. Anglia a tras un singur șut pe poartă. Iar Oscar Gloch, în minutul 40, a deschis scorul, la capătul unui contraatac ucigător. Să asistăm la o nouă surpriză?

După pauză însă, muștruluiți de Foster, naționala under 19 a Angliei a ieșit mai decisă. Iar Callum Doyle, fundașul crescut de Pep Guardiola la Manchester City, a restabilit egalarea în minutul 52, după un corner bătut perfect de Alfie Devine.

Avea să rămână 1-1 până la finalul timpului regulamentar. Și aceasta pentru că șutul lui Carney Chukwuemeka a nimerit bara. Iar Doyle a reușit să salveze miraculos de pe linia porții în minutul 83 în fața aceluiași Gloch. După care, Cox, a zădărnicit acțiunea lui Idan Gorno, care putea da lovitura pentru outsideri.

În prelungiri au ieșit la rampă doi puști care-l au ca mentor pe Steven Gerrard, la Aston Villa. Carney Chukwuemeka, minutul 108, și Aaron Ramsey (simplă potrivire de nume cu internaționalul galez), 8 minute mai târziu, au marcat reușitele care au adus al doilea titlu din istorie pentru naționala under 19 a Angliei.

Precedentul era obținut în 2017 de o echipă din care făceau parte Mason Mount (acum la Chelsea), Aaron Ramsdale (acum la Arsenal), Ryan Sessegnon (acum la Tottenham) sau Lukas Nmecha (acum la Wolfsburg). Și care se impuneau, 2-1, în finala cu Portugalia lui Diogo Costa (FC Porto), Diogo Jota (Liverpool) sau Rafael Leao (AC Milan).

Iar reacțiile nu au întârziat să apară. Primul care a posta pe twitter a fost Jack Grealish, care-i știe pe toți marcatorii din acest meci.

Get in there boys!! Massive well done to everyone involved!!! ⚽️⚽️🔥🔥

— Jack Grealish (@JackGrealish)