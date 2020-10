Felix Baumgartner, gest uimitor pentru Mihaela Rădulescu. Ce a făcut pentru prezentatoarea de la Ferma

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au una dintre cele mai frumoase povești de dragoste, chiar dacă în ultima perioadă s-a tot zvonit că s-ar fi despărțit. Sportivul de origine austriacă a făcut un gest uimitor pentru celebra prezentatoare închizând gurile tuturor curioșilor.

Parașutistul care a sărit din stratosferă a postat pe rețelele de socializare un scurt videoclip care cuprinde mai multe fotografii cu vedeta Pro TV. Cascadorul i-a luat prin surprindere pe toți, inclusiv pe frumoasa brunetă care nu se aștepta să primească un asemenea cadou pentru aniversarea de 6 ani a relației.

Iubitul prezentatoarei de la Ferma a publicat pe Instagram un filmuleț romantic cu cele mai tandre momente alături de vedetă. Video-ul este realizat pe fundalul melodiei „Cant Get You Off My Mind” („Nu te pot scoate din mintea mea”), interpretată de celebrul Lenny Kravitz.

Felix Baumgartner, surpriză inedită pentru Mihaela Rădulescu

Așadar, fotografiile inedite și melodia sugestivă pot trece drept o declarație de dragoste pentru partenera sa de viață, în octombrie împlinindu-se 6 ani de când au luat decizia de a merge împreună pe același drum. Cei doi amorezi se iubesc mai mult ca niciodată, chiar dacă în ultima vreme au stat mai mult separat.

Prezentatoarea emisiunii „Ferma” a fost surprinsă de gestul iubitului ei, postând în mediul online o imagine cu un mesaj scurt. „Fața mea când văd așa ceva”, a scris vedeta în vârstă de 51 ani pe una dintre rețelele sale de socializare.

Diva de la Monaco a povestit la un moment dat cum a început relația cu Felix Baumgartner pe care l-a cunoscut după ce i-a luat un interviu. Mihaela Rădulescu nu și-a făcut o primă impresie bună despre sportiv pentru că acesta era catalog un adevărat Don Juan, tip de bărbat de care s-a ferit întreaga viață.

Cei doi nu au ajuns să se îndrăgostească în România pentru că bruneta i-a refuzat toate avansurile și invitațiile în oraș. Asta nu l-a împiedicat pe parașutist să o caute la Monaco, acolo unde a început în cele din urmă relația amoroasă dintre ei.

„Eu nu visam la el în secret, nu eram îndrăgostită în taină, doar îl admiram ca sportiv. În plus, citisem despre el că este un mare Don Juan, iar eu toată viața am fugit de genul ăsta de bărbat, playboy, pentru că știu că e din start o luptă pierdută să vrei să schimbi un asemenea om.

Eu nu aveam niciun plan și, ca drept dovadă că omul era într-adevăr așa cum se spunea despre el, nici nu am apucat să mă așez pe scaun sau să spun cum mă cheamă că m-a și invitat la cină, chestie care m-a iritat.

Mi s-a părut o golăneală, așa că am devenit mai rece, mi-am făcut interviul și atât”, mărturisea Mihaela Rădulescu în urmă cu câțiva ani în cadrul unei interviu pentru revista Tango.