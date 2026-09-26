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În cazul meciului Suedia – România (2-1), a fost vorba despre Felix Drăghici și Andrei Rădulescu.

Dar foarte bine puteau fi Angheluță și Dobre de la Digi Sport. Sau Mocanu și Grădinescu de la Prima Sport. Sau comentatorii oricărei televiziuni care transmite meciuri. Nici nu contează.

Analiza lui Ştefan Beldie după comentariul de la Antena 1 la Suedia – România 2-1

Ideea este că și cel mai mărunt soldat al comentariului de fotbal poartă în raniță bastonul cu care diverși telespectatori l-ar bate cu plăcere.

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De ce?

Pentru că toți comentatorii sunt slabi.

Absolut toți.

Cel puțin asta reiese din multele discuții purtate de suporteri pe rețelele sociale. Desigur, fiecare dintre cei împricinați este și lăudat, dar nicio laudă nu poate să compenseze pofta cu care sunt înjurați atunci când sunt înjurați.

Dacă n-am mai fi japonezii Balcanilor când vine vorba de standarde, Drăghici și Rădulescu ar fi acceptabili?

Să zicem că, prin absurd, cei disperați de modul în care se comentează meciurile “naționalei” n-ar mai avea standardele înalte pe care le au când vine vorba de activitățile altora.

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Că peste noapte n-ar mai fi japonezii Balcanilor sau nemții Europei de Est când vine vorba de-a executa cu maximă măiestrie propria meserie și ar avea astfel un pic mai multă înțelegere pentru modul în care își fac ceilalți treaba…

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Ar fi asta suficient ca Felix Drăghici, Andrei Rădulescu și alții ca ei să devină niște comentatori acceptabili?

Cred că nu și am să explic de ce încercările lor de-a fi “buni” sunt sortite eșecului.

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Comentatorii de la Antena 1 au avut 90 de minute să condamne selecția lui Hagi și n-au făcut decât să-l glorifice suplimentar

Cea mai mare controversă a meciului cu Suedia a fost selecția lui Hagi. În principal, .

Apoi, decizia lui Hagi de-a lăsa acasă 9 dintre cei 32 de jucători din lotul pentru această cvadruplă acțiune a “naționalei”.

Apoi, faptul că Hagi însuși este selecționer și nu a fost adus altul.

Apoi…

De-a lungul comentariului, Felix și Andrei n-au avut nicio ironie fină sau țărănească legată de aceste subiecte. Mai mult, ambii au manifestat o încântare legată de faptul că Hagi este selecționer și au îndrăznit de câteva ori să insiste că fiul acestuia a avut diverse contribuții importante în cazul unor faze concrete petrecute pe teren.

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Asta nu poate mulțumi pe nimeni, nici măcar pe fanii lui Hagi. Dar îi poate irita groaznic chiar pe cei mai vocali dătători de feedback pe rețelele sociale când vine vorba de comentariu.

Felix Drăghici şi Andrei Rădulescu au comentat un nou meci pierdut de România, deci apar prea des ca niște ciocli la necazul suporterilor

O parte din antipatia care se naște în relație cu diverși comentatori vine din faptul că respectivii comentează prea mult și prea des eșecuri ale echipelor cu care ții.

Antena 1 are aceste meciuri ale naționalei în ultima vreme, meciuri în care am mai și câștigat, dar am mai și pierdut. Mai mult am pierdut.

Prin urmare, vocile care se aud pe comentariu sunt ca niște cronicari ai tristeții. Ca o muzică enervantă care se aude când tu ești supărat și vecinii n-au bunul simț să dea volumul mai jos.

Asta este.

Împrietenirile reale cu comentatorii se produc când echipa cu care ții are parte de succes, nu când pierde și comentatorul promovează show-uri din categoria Chefi la cuțite sau altele de gen.

Desigur, . De altfel, Drăghici și Rădulescu zici că și-au propus să nu facă reclamă la nimic. Au înghesuit o singură mențiune pentru serviciul Antena Play și una legată de meciul cu Bosnia de luni.

Atât.

La ProTV, Drăghici cred că-și dădea singur amendă pentru o asemenea reținere.

Drăghici și Rădulescu sunt vii, iar legea calității comentariului spune…

Spune parafrazând o zicală americană dedicată avocaților că singurul comentator bun este unul mort.

Nu-n sens macabru, ci-n sensul că doar Cristian Țopescu pare să se bucure de aprecieri universale.

În rest, absolut toți comentatorii sunt slabi.

Foarte slabi.

Ar trebui să acceptăm cu toții asta și să mergem mai departe.

Chiar dacă „mai departe” înseamnă eroice vizionări de meci fără sonor (anunțate public pe social media) sau alegerea unor posturi străine la care comentatorii au marea calitate de-a fi slabi în altă limbă.