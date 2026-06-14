Felix Nmecha, marcator al Germaniei la CM 2026 după ce a jucat pentru Anglia. La un pas să rateze un transfer din cauza declarațiilor transfobe

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Felix Nmecha (25 de ani – mijlocaș central) a reușit să marcheze primul gol al Germaniei la , deblocând tabela în meciul de debut al „Mannschaft”-ului la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Adversara trupei lui Julian Nagelsmann a fost prima reprezentativă din Curacao, cea mai mică națiune care participă la competiția din această vară. Fotbalistul Borussiei Dortmund a marcat printr-o execuție superbă, iar pe site-ul FANATIK puteți vedea atât golul acestuia, cât și povestea carierei sale.

Felix Nmecha, aproape să rateze transferul la Borussia Dortmund din cauza unor declarații transfobe!

Nmecha a semnat cu clubul de pe Signal Iduna Park în vara lui 2023, fiind transferat de la VfL Wolfsburg în schimbul sumei de 30 de milioane de euro. El a fost adus de Borussia pentru a-l înlocui pe Jude Bellingham, care tot în aceeași perioadă de mercato a devenit fotbalistul lui Real Madrid. Totuși, mutarea lui Nmecha la Dortmund a fost cât pe ce să pice, asta din cauza unor episoade controversate din trecutul jucătorului.

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În 2021, pe vremea când evolua la Wolfsburg, Nmecha a distribuit un citat al lui Matt Walsh, un activist american de dreapta, care se descrie drept un „fascist teocratic”, conținutul respectivului mesaj fiind extrem de transfobic: „Un bărbat care se identifică drept o femeie este blestemat să ducă o viață plină de confuzie, crize de identitate, disperare și poate chiar mutilare psihologică și chirurgicală”. Ulterior, Nmecha a șters postarea în care distribuise aceste cuvinte și și-a cerut scuze, precizând despre el că este o persoană care nu face niciun fel de diferență între ființele umane. Totuși, când a fost întrebat dacă va purta „banderola curcubeu” (n.r – banderola de căpitan în culorile LGBTQ +), acesta nu a oferit un răspuns.

Felix Nmecha a jucat pentru naționalele de juniori ale Angliei

Născut pe 10 octombrie 2000 la Hamburg, Nmecha și-a trăit a doua parte a copilăriei la Manchester, în , unde s-a mutat alături de familia sa încă de la vârstă de 7 ani (2007). Acolo și-a început și cariera de fotbalist, la City, de unde a plecat în 2021, când a semnat cu Wolfsburg. De asemenea, actualul fotbalist al Borussiei Dortmund a alternat echipele naționale de tineret ale Germaniei și Angliei, având dublă cetățenie.

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În 2015 a debutat pentru reprezentativa U15 a insularilor, urmând ca la categoria U18 să evolueze atât pentru „Mannschaft”, cât și pentru „Three Lions”. La U19 a jucat doar pentru englezi, iar la U21 a îmbrăcat doar tricoul nemților, iar când a venit vremea să facă pasul la „echipa mare”, acesta a ales Germania. În prezent, el are 9 meciuri și 2 goluri pentru prima reprezentativă a „Panzerelor”, iar cota sa de piață este de 50 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

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De asemenea, Felix Nmecha are și un frate, Lucas, în vârstă de 27 de ani, care în momentul de față evoluează în Premier League, la Leeds United. Cei doi au fost colegi la Wolfsburg, în perioada 2021-2023, până când Felix a semnat cu Borussia Dortmund. Lucas are și el un parcurs similar fratelui său în ceea ce privește echipele naționale de tineret pe care le-a reprezentat, cât și prima reprezentativă pe care a ales-o. Lucas Nmecha are 7 selecții la echipa mare a Germaniei.