Felix Rache, soția și copilul s-au vindecat de coronavirus: „E un paradox. Nu știm cum ne-am infectat”

Felix Rache, vicepreședintele Pro România, a fost infectat cu noul coronavirus și internat timp de două săptămâni la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală, alături de soție și de copil, la rândul lor testați pozitiv.

Chiar dacă inițial nu au înțeles de ce au primit tratament, neavând simptome persistente, lucrurile s-au schimbat radical în scurt timp, când starea li s-a agravat. Într-un interviu acordat recent, Janina Nectara, partenera de viață a fostului jurnalist, a dezvăluit că perioada petrecută pe patul de spital devenise extrem de dificilă și apăsătoare pentru întreaga familie.

Din fericire, după două săptămâni care păreau că nu se mai termină, toți trei au fost declarați vindecați și s-au putut întoarce acasă. Nici acum nu știu cum s-au infectat cu COVID-19, în condițiile în care au respectat toate măsurile impuse de autorități.

Felix Rache, soția și copilul au învins coronavirusul, dar nu știu cum s-au infectat

„Nici noi nu știm cum ne-am infectat. Cert e că, dintr-o dată, am simțit o oboseală foarte preganantă, ca niciodată, care a durat cam două zile, dar nu mi s-a părut suspect pentru că învățam foarte mult și pierdeam nopțile.

M-am gândit că e firesc. La un moment dat, am început să fac și febră, ușoară, ce-i drept. Am discutat cu Felix, care la rândul lui, s-a sfătuit cu doctorul Rafila și am mers să fac un test, care a ieșit pozitiv.

Cumva pentru mine e un paradox pentru că în ultima lună am stat mai mult în casă. Nu am fost nici la mare, nici la petreceri, nici la restaurante. Nu știu cum m-am infectat.

Ne simțeam cât de cât ok, nu aveam simptome, dar în câteva zile am simțit că nu pot respira, copilul a făcut temperatură 40 de grade, două zile la rând și la examenul radiologic, deși eu dezoltasem o ușoară tuse și Felix nu avea nimic, eu aveam plămânii curați, neafectați, iar Felix avea un început de pneumonie”, a povestit Janina Nectaria, soția lui Felix Rache, la Antena 3.

Fostul jurnalist a ocupat funcția de consilier al premierului Mihai Tudose

„Copilul nu a avut niciun simptom, doar eu și cu Janina. Virusul nu are culoare politică. M-a sunat domnul Ciolacu. Nu m-a sunat să mă întrebe dacă sunt pesedist asimptomatic, ci din prietenie.

Un prieten pe viață rămâne Mihai Tudose, cel care și-a făcut timp să mă sune să mă întrebe cum mă simt (n.r. tatăl lui Tudose a decedat infectat la rândul său cu COVID-19). Mi-a fost frică”, a dezvăluit Felix Rache.

Fost realizator al unei pastile umoristice difuzate de postul Antena 3, Felix Rache a părăsit televiziunea în favoarea politicii în 2018, când a ocupat funcția de consilier al premierului Mihai Tudose. Ulterior, a trecut în tabăra lui Victor Ponta, preluând astfel conducerea filialei Pro România Buzău.