Pericol în Capitală. Două femei, jefuite în plină zi, în locuri publice

Autoritățile au fost puse în alertă, după ce două femei au reclamat că au fost jefuite, luni, într-un bloc de pe bulevardul Iuliu Maniu, cartierul Militari.

Printre victime s-a aflat și o bătrână. când femeile au fost tâlhărite.

Cum au fost jefuite cele două femei

Prima țintă a agresorilor a fost o pensionară. Înainte de ora 13:00, ea a fost urmărită de un individ, în timp ce schimba o sumă de bani, la un magazin.

Ulterior, femeia a relatat că s-a îndreptat către locuința unei prietene din blocul respectiv, pentru a-i face o vizită. Însă, atunci când s-a urcat în lift, un individ, cu mască de protecție, i-a smuls portofelul din mână.

Speriată, pensionara a ieșit din lift și a încercat să-l prindă pe infractor, dar nu a reușit. Ba chiar a strigat și după ajutor pe stradă, însă nimeni nu a intervenit.

”Victimă: Am alergat după el, dar nu am reuşit să îl prind.

Reporter: Dar aici în lift aţi apucat să strigaţi după ajutor?

Victimă: Şi în lift am strigat, şi pe stradă, că am traversat Apusului, dar nimeni nu a vrut să mă ajute.”, potrivit

În portofelul furat, bătrâna avea 250 lei, buletinul și cardul de sănătate. Acestea vor trebuie acum recuperate de oamenii legii.

”250 de lei, buletinul şi cardul de sănătate.”, a mai dezvăluit pensionara.

Al doilea atac s-a produs zece ore mai târziu

Zece ore mai târziu, în jurul orei 23:00, în scara vecină O femeie, încărcată cu bagaje, a fost abordată de un individ cu pretextul de a o ajuta, dar i-a smuls poșeta și a luat-o la fugă. În geantă erau carduri bancare și bani.

Și cea de-a doua victimă a strigat după ajutor, dar tot nu a reușit să-l prindă pe agresor. Un martor al evenimentului a sunat la 112.

”Când am urcat în lift, am auzit: Ajutor! Ajutor! Și am coborât. Doamna era afară, cum fugise după el, probabil, avea bagaje dânsa şi au râmas bagajele înăuntru şi doamna era după după uşă, se chinuia să intre înapoi.

Şi am deschis uşa şi a spus: Sună la poliţie! Sună la Poliţie! Mi-a furat geanta! Am sunat la poliţie”, a relatat martorul.

Şi acest atac a fost filmat, iar pe camerele de supraveghere apare un agresor îmbrăcat diferit de primul. Câteva ore mai târziu geanta victimei a fost găsită goală. Locatarii sunt speriați de ceea ce s-a întâmplat.

”Uitaţi-vă, vedeţi, poate să intre peste ei oricând! Şi cine îi protejează pe oamenii aceştia lipsiți de apărare? Nimeni! Absolut nimeni! Noi care mai suntem pe aici!

Am filmare când femeia fugea pe aici şi era lumea în staţie şi pe aici nu s-a băgat absolut niciunul. Ce înseamna asta?”, a mai povestit un localnic.