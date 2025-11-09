Femeia arbitru Iuliana Demetrescu, făcută praf după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cristi Balaj: “Nu a fost penalty la Musi! Bărbații din VAR au încurcat-o, nu trebuiau să intervină”

ADVERTISEMENT

Meciul dintre Dinamo și Csikszereda, din etapa a 16-a, încheiat cu scorul de 4-0, a fost arbitrat de către Iuliana Demetrescu. Cristi Balaj a luat la puricat deciziile acesteia și a spus unde și de ce a greșit.

Cristi Balaj consideră că Iuliana Demetrescu nu trebuia delegată la Dinamo – Csikszereda 4-0

Partida câștigată de Dinamo cu 4-0 în fața celor de la Csikszereda a avut-o la centru pe Iuliana Demetrescu, cea considerată a fi cea mai valoroasă femeie arbitru din România și care posedă, de asemenea, ecuson FIFA, fiind încadrată în categoria Elite.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj a vorbit în direct, a doua zi după meci, despre deciziile luate de arbitra originară din Râmnicu Vâlcea. Fostul „cavaler al fluierului” consideră în primul rând că nu trebuia făcută la un meci cu o asemenea încărcătură.

„Consider că a fost neinspirată delegarea. Trebuia aleasă o altă partidă, un alt meci pentru a introduce în circuit sau reintroduce, pentru că nu au foarte multe partide în Superliga. Și atunci era nevoie de ales un meci diferit față de cel care a fost stabilit de Comisia Centrală a Arbitrilor, în contextul în care meciul tur au fost incidente, probleme, anumite tensiuni, declarații, cuvinte reprobabile și trebuia evitat și căutat o altă partidă. Dacă se poate, ideal ar fi aleasă o partidă în provincie sau dacă s-a ales în București, la Slobozia, la Metaloglobus… Unde nu e presiunea suporterilor.

ADVERTISEMENT

Ea are foarte multe calități în ceea ce privește această meserie, din ce am înțeles, Iuliana Demetrescu. Am mai și văzut-o la o partidă și mi-a plăcut cum a arbitrat. N-aș vrea să fie descurajată după acest meci. Nu-mi doresc acest lucru, pentru că are multe calități care o recomandă, să zic, pentru această meserie. Dacă ai pus arbitru o femeie, trebuia să pui doi asistenți cu experiență și în mod obligatoriu, în camera VAR, arbitrii cu experiență care să o sprijine cu adevărat. Pentru că un meci între Dinamo și Csikszereda nu se anunța ușor, iar scandările din tribune au existat și în trecut.

ADVERTISEMENT

Delegatul de joc, reprezentantul Ligii, trebuie să noteze în raportul de arbitraj, pentru că au fost anumite scandări înainte, la pauză, după meci și pentru puțin timp, și în timpul partidei care au făcut referiri la etnia celor de la Csikszereda și toleranța este 0 în asemenea situații și trebuie să existe repercursiuni!”, a spus inițial Cristi Balaj.

Cristi Balaj a spus de ce VAR-ul a încurcat-o pe Iuliana Demetrescu

Ulterior, fostul arbitru român a analizat în detaliu penalty-ul obținut de Alexandru Musi, din care dinamoviștii au deschis scorul pe Arena Națională. Balaj a învinuit intervenția VAR, pe care a catalogat-o ca fiind greșită de această dată.

ADVERTISEMENT

„Legat de arbitraj, meciul a început, aș spune, cu simularea lui Musi, în care, chiar dacă a simulat, a primit cadou o lovitură liberă și a simțit că se poate, că e loc. După care am avut acea fază de penalty, în care arbitra Iuliana Demetrescu a fost foarte bine poziționată, a avut un unghi excelent, o felicit pentru decizia luată de a lăsa jocul să continue.

Din păcate am avut un arbitru în camera VAR cu mai puțină experiență, Claudiu Marcu din Constanța, asistat, cred că, de Flueran din Craiova, de la care am pretenții, și aceștia au influențat-o, au chemat-o să revadă faza, sugerând, pentru că în momentul în care te cheamă cel din camera VAR, înseamnă că, în opinia lui, s-a întâmplat ceva foarte clar, ceva evident, peste care este greu să treci. Și i-au prezentat reluări, pe care le-am văzut și noi, cu un contact ușor, care din punctul meu de vedere nu a avut impact asupra lui Musi, asupra atacantului de la Dinamo și la o asemenea fază VAR-ul nu trebuie să intervină pentru că nu s-a întâmplat ceva foarte, foarte clar, ceva evident care să aibă impact asupra atacantului.

Decizia trebuia lăsată cea luată de arbitru perfect, luată în timpul jocului, având și o poziționare perfectă la rândul ei, foarte bună, distanță, unghi. Și din punctul meu de vedere, arbitra Iuliana a fost influențată și din cauza dorinței celor care conduc arbitrajul și se recomandă să existe oarecare unanimitate atunci când VAR-ul intervine, pentru că dacă s-ar întâmpla VAR-ul să cheme arbitrul să revadă faza și arbitrul totuși să-și mențină decizia, înseamnă că unul dintre cei doi a greșit, rămâne de văzut care. Nu trebuia să intervină VAR-ul acolo!”, a mai comentat fostul arbitru român.

Ce alte momente din arbitrajul Iulianei Demetrescu a scos Cristi Balaj în evidență. „A creat această impresie!”

Dinamo – Csikszereda a avut în total . Cristi Balaj a vorbit din nou de felul în care Iuliana Demetrescu a judecat episoadele respective și a spus totuși că valoarea ei este cu mult peste ceea ce a arătat la acest meci.

„Am avut câteva situații care puteau evitate. Probabil Iuliana Demetrescu s-a simțit oarecum apăsată de decizia aceea de a acorda penalty în care a văzut cu totul altceva în teren față de ce prezenta colegul în reluările când a chemat-o la marginea terenului. Acea intrare la Jebari, cu acel atac imprudent, el fiind deja avertizat, a lăsat de dorit, a creat o imagine negativă pentru că a părut că Iuliana privește cartonașul în care și-a notat jucătorii avertizați și nu i-a mai dat galben pentru că era al doilea. A creat această impresie, probabil că falsă, dar ea nu știa că are camera asupra ei în acel moment.

Necorelări, situații de offside clar, cel puțin un metru jumătate offside, ușor de depistat în timpul jocului, nu trebuia lăsată faza să continue ca să revii ulterior și să analizezi acel offside. Ridici steagul imediat sau situații în care Arbitrul asistent a dat lovitură de la poartă și arbitrul a considerat că e lovitură de la colț. Sunt multe elemente care puteau fi evitate. Valorarea Iulianei Demetrescu este mult mai mare decât ce am văzut la această partidă, ea fiind încurcată de cei de la VAR”, a mai spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.