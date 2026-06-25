Femeia care a arbitrat Ecuador – Germania, ironizată după gafele comise: „Dezastru!”

Germania își asigurase calificarea în 16-imile de finală și locul 1 în grupă înainte de partida cu Ecuador, însă pentru sud-americani, jocul contra nemților avea miză. FIFA a decis să delege la această confruntare, în premieră, o arbitră americană. Tori Penso s-a aflat la centru, însă deciziile sale au fost aspru criticate de suporteri.
Germania a dat prima lovitura, Sane deschizând scorul în minutul 2. Jucătorii din Ecuador au venit la arbitra Tori Penso imediat după golul nemților, în încercarea de a contesta reușita acestora. Arbitra americană Tori Penso a validat reușita nemților și nu a mers la monitorul VAR pentru a revedea faza, deși Pavlovic l-a lovit evident cu piciorul în cap pe Vite în construcția fazei.
După o scurtă analiză și o discuție cu camera VAR, Tori Penso a arătat centrul terenului, fără a fi chemată la monitor pentru a revedea faza. De aici, reacțiile dure la adresa ei au curs în mediul online. Ea a fost insultată și ironizată, iar FIFA nu a scăpat nici ea de critici pentru delegarea făcută. Redăm mai jos o parte din comentariile la adresa arbitrei pe platforma X:
„Ce harababură face p*****a aia de Tori Pensa. Cine, fiind în mințile lui, pune o femeie arbitru la Cupa Mondială? E complet depășită de capacitatea ei!”.
„Tori Penso a fost cel mai slab arbitru al acestei Cupe Mondiale. Nu putem avea femei care să arbitreze meciurile masculine ale Cupei Mondiale”.
„Dezastru maniera de arbitraj a lui Tori Penso. Au pus o femeie care habar n-are despre fotbal DOAR PENTRU CĂ E FEMEIE, să facă orice, e absurd. Greșit FIFA, greșit!”.
„Cine a crezut că e o idee bună să pună o femeie albă la conducerea arbitrajului unui meci din Germania? Tori Pensa este în mod clar o susținătoare a supremației albilor”.
„Are nevoie de câine însoțitor!”.
Fanii fotbalului care au ales să urmărească meciul Ecuador – Germania au avut motive să se enerveze încă de la început. Ei s-au revoltat din cauza echipamentului purtat de arbitrul american Tori Penso, foarte asemănător cu cel în care joacă nemții. Ea a îmbrăcat un șort negru, jambiere de aceeași culoare și un tricou albastru-mentă.
Problema a fost că Germania are aceeași nuanță, albastru-mentă, la șorturi și jambiere, iar telespectatorii s-au chinuit să deosebească arbitrul de jucătorii lui Julian Nagelsmann. Iar de aici și până la reacții acide pe rețelele de socializare nu a mai fost decât un pas, arbitra atrăgându-și primul val de critici.