Femeia care a arbitrat Ecuador – Germania, ironizată după gafele comise: „Dezastru!”

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Germania își asigurase calificarea în 16-imile de finală și locul 1 în grupă înainte de partida cu Ecuador, însă pentru sud-americani, jocul contra nemților avea miză. FIFA a decis să delege la această confruntare, în premieră, o arbitră americană. Tori Penso s-a aflat la centru, însă deciziile sale au fost aspru criticate de suporteri.

Tori Penso, criticată pentru deciziile dictate în Ecuador – Germania

Germania a dat prima lovitura, Jucătorii din Ecuador au venit la arbitra Tori Penso imediat după golul nemților, în încercarea de a contesta reușita acestora. Arbitra americană Tori Penso a validat reușita nemților și nu a mers la monitorul VAR pentru a revedea faza, deși Pavlovic l-a lovit evident cu piciorul în cap pe Vite în construcția fazei.

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După o scurtă analiză și o discuție cu camera VAR, Tori Penso a arătat centrul terenului, fără a fi chemată la monitor pentru a revedea faza. De aici, reacțiile dure la adresa ei au curs în mediul online. Ea a fost insultată și ironizată, iar FIFA nu a scăpat nici ea de critici pentru delegarea făcută. Redăm mai jos o parte din comentariile la adresa arbitrei pe platforma X:

„Ce harababură face p*****a aia de Tori Pensa. Cine, fiind în mințile lui, pune o femeie arbitru la Cupa Mondială? E complet depășită de capacitatea ei!”.

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Que mierdero trae la pendeja de Tori Penso.

A quién se le ocurre poner una mujer de árbitro en Copa del Mundo?

La idiota está completamente rebasada. — Sekigan No Ōkami (TIMELOST) (@H4ydenTenno)

„Tori Penso a fost cel mai slab arbitru al acestei Cupe Mondiale. Nu putem avea femei care să arbitreze meciurile masculine ale Cupei Mondiale”.

Tori Penso has been the worst official this World Cup. We can’t have women officiating men’s World Cup games. — Benzion (@benzibenzion)

„Dezastru maniera de arbitraj a lui Tori Penso. Au pus o femeie care habar n-are despre fotbal DOAR PENTRU CĂ E FEMEIE, să facă orice, e absurd. Greșit FIFA, greșit!”.

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Desastre la JUEZA Tori Penso, pusieron una mujer que no tiene idea de futbol SOLO PORQUE ES MUJER, esta cobrando cualquier cosa, es absurdo. Mal FIFA, mal FIFA. — Sebastián Vila (@sebastianvila_)

„Cine a crezut că e o idee bună să pună o femeie albă la conducerea arbitrajului unui meci din Germania? Tori Pensa este în mod clar o susținătoare a supremației albilor”.

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A quién se le ocurrió poner a una blanca a arbitrar un partido de Alemania? Claramente es una gringa supremacista esa Tori Penso — Кошка (@DaanCom96)

„Are nevoie de câine însoțitor!”.

Ich bin für Inklusion. Gut, hat Tori Penso in der zweiten Hälfte Hilfe erhalten. — Kong on Fire (@freeforever07)

Tori Penso a creat confuzie și din cauza echipamentului purtat

Fanii fotbalului care au ales să urmărească meciul Ecuador – Germania au avut motive să se enerveze încă de la început. foarte asemănător cu cel în care joacă nemții. Ea a îmbrăcat un șort negru, jambiere de aceeași culoare și un tricou albastru-mentă.

Problema a fost că Germania are aceeași nuanță, albastru-mentă, la șorturi și jambiere, iar telespectatorii s-au chinuit să deosebească arbitrul de jucătorii lui Julian Nagelsmann. Iar de aici și până la reacții acide pe rețelele de socializare nu a mai fost decât un pas, arbitra atrăgându-și primul val de critici.