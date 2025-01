Femeia care a ieșit Miss la 50 de ani, poveste de viață impresionantă. De ce a fost nevoită să-și facă peste 30 de operații estetice

Femeia care a obținut titlul de Miss la 50 de ani are o poveste de viață impresionantă. A fost nevoită să-și facă mai mult de 30 de operații estetice după ce a suferit o tragedie.

Femeia care a ieșit Miss la 50 de ani are o poveste de viață impresionantă. A supraviețuit unui incendiu la o vârstă fragedă

Danette Burzlaff-Haag, o femeie din SUA, are . Acum este împlinită și fericită, mamă a patru copii, dar își amintește cu groază de un moment cumplit din copilărie, atunci când a supraviețuit unui incendiu.

Tragedia nu a oprit-o din a-și îndeplini o dorință mai veche, de a deveni regină a frumuseții. A trecut prin momente grele, însă a încercat să-și reconstruiască viața.

La numai 10 ani, a reușit să supraviețuiască unei explozii de gaz în propria locuință. Casa ai a explodat în timpul unui eveniment, iar în interior se aflau 27 de persoane.

Familia ei a organizat un eveniment pentru copiii din comunitate. O supapă defectă a sistemului de încălzire a dus la scurgerea de gaz care a schimbat viața lui Danette și a altor persoane.

Întâmplarea a avut loc atunci când mama lui Danette a dat drumul la apa caldă. În acel moment, s-au aprins vaporii inflamabili, iar casa a ars.

Flăcările au izbucnit în beci și au cuprins rapid întreaga locuință. Danette și tatăl ei au suferit răni grave, însă toți cei care au fost prezenți în casă au supraviețuit.

Aceasta a avut arsuri de gradul trei pe 70% din suprafața corpului, dar a încercat să ducă o viață normală, potrivit . În timpul anilor de școală, femeia s-a confruntat cu momente dificile.

Din cauza rănilor suferite, a purtat atele și măști faciale, motiv pentru care stima de sine i-a fost afectată. A avut, însă, un vis încă din copilărie, și anume acela de a deveni regină a frumuseții, însă șansele păreau a fi egale cu zero din cauza cicatricilor de pe corp.

Cum a devenit Danette regina frumuseții

“Am avut nevoie de o traheostomie de urgență și am fost conectată la un ventilator pentru a-mi salva viața. Am stat luni întregi într-un centru de arși și am fost internată și externată în mod constant pentru operații reconstructive până la vârsta de 20 de ani.

Am trecut prin mai multe operații decât pot număra – undeva în jur de 30 – majoritatea fiind grefe de piele, care au creat răni suplimentare și au adăugat la întinderea cicatricilor mele permanente”, a povestit femeia, care are acum 53 de ani.

Din moment ce avea cicatrici rămase în urma arsurilor, Danette nu a mai crezut că își va îndeplini visul.

“Știam că nu mă încadrez și simțeam că nu o voi face niciodată. Eram fără speranță, neputincioasă și devastată pe parcursul adolescenței și chiar după”, a mai spus ea.

După mai multe intervenții chirurgicale, Danette a reușit să-și îndeplinească visul. A fost încoronată regina frumuseții în 2021, în statul Colorado din SUA.

Danette a scris și o carte despre experiența sa de viață, care se numește “Beauty From Ashes: Transforming Wounds into Wisdom”. De-a lungul timpului, a încercat să lucreze la mentalitatea ei și să capete încredere în ea.

A participat la primul ei în 2019. După doi ani, a fost încoronată Doamna Colorado (Mrs. Colorado) și a devenit prima femeie cu cicatrici severe care a reușit să câștige titlul.

În plus, a devenit și una dintre cele mai în vârstă câștigătoare ale concursului. Momentul în care a primit panglica și coroana a fost unul cu adevărat special pentru ea.

“Mi-au luat trei ani de participare la concursuri pentru a câștiga titlul de Mrs. Colorado. Dar, în realitate, a fost nevoie de o viață întreagă de vindecare interioară și de acceptare de sine ca să ajung acolo.

A trebuit să-mi construiesc curajul de a îmbrățișa cicatricile mele numeroase ca pe ceva puternic, nu ca pe un motiv de rușine – lucru pe care lumea mi l-a insuflat adesea prin priviri insistente, comentarii răutăcioase și un enorm sentiment de respingere”, a mai relatat Danette.

Cu ce se ocupă astăzi Danette

Danette este soție, mamă a patru copii și asistentă pediatrică. Totodată, este și speaker motivațional. Aceasta s-a luptat ani la rând pentru a deveni cine este în prezent.

“Am fost cu siguranță o victimă la un moment dat. Însă nu mi-a fost de folos să rămân sub această etichetă mult timp – un lucru pe care l-am înțeles chiar și când eram copil.

Sunt o supraviețuitoare mândră. A trebuit să învăț să mă văd ca fiind mult mai mult decât accidentul meu pentru a realiza tot ce am reușit”, a mai declarat femeia din SUA.

Cu timpul, a învățat să aibă mai multă încredere în ea. În ciuda privirilor pe care le primea de la alte persoane, a reușit să-și păstreze optimismul și energia pozitivă.

“A trebuit să muncesc mult cu mentalitatea mea pentru a vedea frumusețea dincolo de corpul meu plin de cicatrici. Am fost privită în fiecare zi timp de 43 de ani – în fiecare zi din viața mea. (…)

Astăzi, văd cicatricile mele ca pe capodoperele lui Dumnezeu – create atunci când am trecut prin foc în copilărie. Când vezi o piesă de artă unică, trebuie să te oprești și să o privești. O admiri și, poate, înveți ceva din ea într-un fel. (…)

Astăzi, mă văd mult diferit față de cum mă vedeam în majoritatea anilor mei distruși, când trebuia să port povara traumei și a cicatricilor care sunt o constantă amintire”, a mai spus aceasta.