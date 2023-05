Femeia care a intrat cu gloanțe în Parlament a dat în judecată Jandarmeria. Cum s-a încheiat procesul intentat de Ariadna Cîrligeanu

Ariadna Cîrligeanu a încercat, miercuri dimineață, să intre în clădirea Parlamentului cu patru gloanțe care au fost descoperite în timpul controlului de securitate. Cîrligeanu figura ca invitat pe lista de acces a AUR, fiind angajată la biroul parlamentar al deputatului AUR Radu Grădinaru, astfel că efectua frecvent vizite în Casa Poporului. Ea a fost dusă la secția de Poliție, apoi s-a anunțat că i s-a deschis dosar penal și că va fi cercetată în libertate.

Ariadna Cîrligeanu este cercetată pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor

„Cercetările sunt continuate de către Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5”, se arată în comunicatul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Cîrligeanu a postat pe facebook mesajul „Azi la ora 08:00 cu toții la Parlament. NU NE VINDEȚI ȚARA, CIOCOILOR! Nu vă lăsăm! Azi toate drumurile duc la București”. Protestul AUR din fața Parlamentului s-a soldat cu incidente, Ludovic Orban fiind bruscat de simpatizanții acestui partid.

Ariadna Cîrligeanu a fost președintele filialei AUR a Botoșani și președintele organizației de tineret a partidului condus de George Simion. În prezent, ea este președinte al „Platformei Unioniste Acțiunea 2012”. În ultimii doi-trei ani, Ariadna a participat la majoritatea mitingurilor organizate de AUR în București și în țară.

Așa s-a întâmplat și la sfârșitul lui septembrie-începutul lui octombrie 2022, când AUR a organizat mai multe proteste în București care au culminat cu cel din 2 octombrie, din Piața Universității. „Românii nu pot fi condamnați la frig și la întuneric, prin incompetența și indiferența guvernanților. Găsiți și implementați soluții sau plecați!”, a transmis AUR înaintea protestelor.

Ariadna Cîrligeanu a fost amendată de Jandarmerie

Protestele au continuat și zilele următoare, iar Ariadna Cîrligeanu a fost amendată de Jandarmerie pe 4 octombrie 2022. Ea a contestat amenda, astfel că a dat în judecată Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, conform informațiilor de pe portalul instanțelor de judecată, consultate de FANATIK.

Dosarul al cărui obiect este „anulare proces verbal de contravenţie SERIA JO NR. 2022054/04.10.2022” a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 București pe 10 noiembrie 2022, la Secția a II-a Civilă, Ariadna Cârligeanu figurând ca petent iar Direcția de Jandarmi ca intimat.

Pe 16 ianuarie 2023, judecătorii au decis, potrivit informațiilor FANATIK: „Anulează cererea de chemare în judecată formulată de Cîrligeanu Ariadna-Elena. Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”.

Ariadna, după ce a fost amendată de jandarmi: „Au fost niște zile agitate”

Ariadna nu a făcut apel la decizie. Ea a postat câteva fotografii , când a fost amendată de Jandarmerie, și a comentat: „Au fost niște zile agitate, pline de imprevizibil, care m-au purtat prin vremuri ce păreau stinse, dar în același timp m-au izbit și de zidul realității. Au fost o combinație de fum înecător și oxigen, iar după toate speculațiile am ales să așez aceste gânduri și aici”.

„De a lungul anilor am învățat că onoarea nu ține cont de vârstă sau statut, nu se poartă în buzunar și nici demnitatea nu este atârnată de mână ca pe un ceas Rolex pe care îl fluturi pentru a epata. Nu cad brazii când vor cozile de topor. Noi suntem ultima baricadă! Timpul României noastre a început!”, a mai scris Cîrligeanu despre protestele din octombrie 2022.

„Cât despre mine, am știut dintotdeauna că îmi vor trage de haine oameni ce vor încerca să mă murdărească. Dar îmi cunosc bine trecutul, educația primită și idealurile. Oamenii sunt cei care aruncă pietre, dar Dumnezeu e cel care judecă la final și sunt împăcată. Voi întoarce obrazul de câte ori va fi nevoie pentru că știu pentru ce am luptat, pentru ce am cântat și cui am aprins o lumânare”, a mai postat Ariadna Cîrligeanu.