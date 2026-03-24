Femeia care a profanat mormântul lui Ilie Balaci, reținută de poliție! Video cu momentul distrugerii și reacția Lorenei Balaci. Update exclusiv

Cea care a profanat mormântul lui Ilie Balaci a fost reținută de poliție. Cercetările sunt în plină desfășurare după ce locul de veci al fostului fotbalist de legendă al Universității Craiova a fost vandalizat.

Lorena Balaci a ținut să le mulțumească autorităților pentru timpul și dedicarea pe care și le-au alocat pentru a prinde infractorul. Totodată, fiica celui mai bun fotbalist din istoria Universității Craiova a oferit și primele date despre femeia de 54 de ani. Potrivit Lorenei Balaci, cea care a vandalizat mormântul „Minunii Blonde” nu este în deplinătatea facultăților mintale.

„Au prins-o, gata. E la audieri în momentul acesta. Au prins-o dimineață, nu aș putea spune 100% motivul acum. Probabil după audieri o să aflăm sigur. Dar, după primele semnalmente și din ce am văzut, nu e o persoană zdravănă la minte. Are probleme. Mi-au spus că ar fi un om cu probleme medicale mentale, că nu este normală, dar o să o supună la teste.

A fost o operațiune foarte amplă. Au refăcut traseul după camerele de filmat, au avut ceva probleme într-o zonă în care n-au existat camere, dar, în cele din urmă, au identificat pe cineva. Nu a fost deloc o misiune ușoară și le mulțumesc pentru tot. Au fost momente în care mă simțeam în nesiguranță, te gândești la tot felul de lucruri. Am avut un sentiment de nesiguranță la început, neștiind cine este, dar, când am văzut-o cum arată, nu mi-a mai fost teamă. Totuși, omul care nu este întreg la minte poate face orice. Se poate întâmpla cu un copil, cu un bătrân, asta a fost o poză. Genul acesta de oameni ar trebui să primească un ajutor medical, sunt un pericol pentru ceilalți. Poliția are tot felul de metode să afle exact ce și cum, dar, la prima vedere, doamna nu pare cu probleme”, a declarat Lorena Balaci, în exclusivitate pentru FANATIK.

Polițiștii au reținut-o pe femeia care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci din Cimitirul Sineasca

„Am fost și am făcut plângere penală. Poliția și-a făcut datoria, s-a mișcat foarte repede. Administrația cimitirului a fost super profesionistă. Poliția a intrat deja în posesia camerelor de filmat. Sunt două camere care bat perfect pe mormânt, atât din față, cât și din spate. Când am ajuns eu la cimitir, șeful cimitirului Sineasca era deja acolo, împreună cu o doamnă, și se uitau pe filmări. Eu am fost ultima dată duminică, pe 15 martie, iar incidentul a fost descoperit abia astăzi”, a declarat Lorena Balaci pentru FANATIK.

Ulterior, cu ajutorul camerelor de luat vederi, autoritățile și-au făcut datoria și au reținut-o pe cea care a profanat locul de veci al „Minunii Blonde”. Secția 5 Poliție Craiova a emis un comunicat în care a relatat cele întâmplate.

„În continuarea activităţilor desfăşurate în dosarul penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova, în urma activităţilor specifice, au identificat o femeie de 54 de ani, din Craiova, bănuită că la data de 19 martie a.c., ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, din Cimitirul Sineasca.

Cercetările sunt continuate de poliţişti, urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă”, a transmis agent șef de poliție Mihaela Sadoveanu.

Ultrașii au amenințat după actul de vandalism de la mormântul lui Ilie Balaci

În această acțiune s-au implicat și ultrașii Universității Craiova. Iritat de gestul pe care l-a putut face femeia de 54 ani, Andrei Preda, liderul Peluzei Sud, grupare care a rămas aproape de echipa patronată de Adrian Mititelu, a cerut cu ardoare ca persoana responsabilă de aceste fapte să fie aspru pedepsită.

„Intolerabil, incalificabil și de neimaginat. Sunt anumite fapte care pur și simplu nu se fac! Nu avem suficiente cuvinte să ne exprimăm disprețul în fața unui asemenea gest și vom lua toate măsurile care se cuvin în asemenea situație. Fără echivoc, Marele Ilie Balaci va fi întotdeauna în inimile noastre! Peluza Sud Cristi Neamțu!”, a scris Andrei Preda, cunoscut ca „Gogoașă”, pe reţelele de socializare.