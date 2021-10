Femeia care încercat să o omoare pe Mirela Vaida, iertată de procurori! Ar putea fi liberă în orice moment

Antonela Grigoraș, femeia care a încercat să o omoare, de două ori chiar, pe prezentatoarea de la Acces Direct, Mirela Vaida, a fost internată la un spital de psihiatrie de unde ar putea ieși oricând și, de curând, a fost și trimisă în judecată de procurori, acuzațiile reținute în dreptul ei fiind cele de ultraj contra bunelor moravuri, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și violarea sediului profesional.

Femeia care încercat să o omoare pe Mirela Vaida, iertată de procurori

Antonela Grigoraș, femeia care a încercat să o omoare, de două ori, pe Mirela Vaida, pare să fi câștigat bunăvoința procurorilor după ce a fost internată la psihiatrie.

Și, în ciuda faptului că Mirela Vaida a prezentat probe că femeia a vrut să o omoare și a amenințat-o în repetate rânduri, procurorii de caz au decis să o pună sub acuzație doar pentru ultraj contra bunelor moravuri, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și violarea sediului profesional.

„Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din data de 14.06.2021 emis în dosarul de urmărire penală nr. 3020/P/2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1 Bucureşti, privind pe inculpata GRIGORAȘ ANTOANELA – JAQUELINE, trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și violarea sediului profesional. În baza aceloraşi dispoziţii legale, constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpata GRIGORAȘ ANTOANELA – JAQUELINE”, au decis magistrații citați de .

Mirela Vaida, amenințată de femeie pentru datorii închipuite

Iar asta în ciuda faptului că, acum ceva timp, femeia a pătruns în platoul Acces Direct, în timpul emisiunii, cu un bolovan uriaș care trebuia să ajungă în capul Mirelei Vaida, Antonela Grigoraș ratând cu puțin ținta și distrugând însă podeaua din studio.

Mai mult, a doua oară, goală pușcă, a intrat în redacția Acces Direct și a căutat-o pe Mirela Vaida pentru a o ucide din cauza unor pretinse datorii financiare pe care le-ar fi avut prezentatoarea tv către terță persoană.

„Tot timpul spune că i-am furat banii, ba că-mi ia capul, ba că-mi taie gâtul. Astea sunt amenințări. Chiar nu se sesizează nimeni? Procurorul a întors dosarul și a zis doar pentru distrugere, adică atât, distrugere. A zis că bolovanul nu-mi nimerea mie capul. Cred că procurorul în capul lui zice: Vă victimizați cam mult. Femeia ce a făcut? A intrat și ea și a dat un bolovan. Așa și? V-a nimerit? Nu! Hai, pa, că am altă treabă! Nu e reținută nici măcar pentru amenințare, eu am cerut pentru tentativă de omor”, a spus

Femeia care încercat să o omoare pe Mirela Vaida, liberă în orice moment

Conform Spynews, Antonela Grigoraș a fost internată la spitalul de psihiatrie de la Pădureni–Grajduri Iași, iar tratamentul care i-a fost administrat acolo i-a făcut pe medici să constate că ea poate fi pusă în libertate oricând.

„Doctorii au zis că sunt bine acum, dar nu pot să ies până când nu găsesc un îngrijitor, un tutore. Trebuie cineva care să dea o semnătură, că are grijă de mine și… gata! Pot să ies. M-am făcut bine. Îmi mai trebuie doar cineva care să semneze pentru mine. (…) Îmi pare rău pentru ce am făcut. Nu mai fac! Lămâia m-a pus să mă dezbrac și să intru la Acces Direct. Mi-a zis că Mirela Vaida are să ne dea bani”, a declarat Antonela Grigoraș pentru Spynews.

Culmea, eliberarea ei în cazul în care și-ar găsi un tutore pare să fie cu atât mai problematică cu cât, după prima tentativă de omor, Antonela Grigoraș recidivase.

Mai exact, cum procurorii nu au dorit să o rețină deși încercase să îi arunce un bolovan de 3 kilograme în cap prezentatoarei de la Acces Direct, ea a mai încercat o dată să o ucidă pe . Iar asta după ce, culmea, atacase pe stradă un alt bărbat căruia îi ceruse bani.