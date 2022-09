Femeia care plătește de 17 ani rate la un apartament care nu va fi terminat niciodată: contructorul a fugit cu banii. Și Andreea Bălan a fost păgubită

Viorica, o femeie din București, plătește de 17 ani rate pentru un apartament în care nu a locuit niciodată. Cum se poate așa ceva? Ea și încă 500 de oameni au fost păcăliți de constructor.

Femeia care plătește de 17 ani rate la un apartament care nu va fi terminat niciodată

Viorica Candet a dat 140.000 de euro pentru două apartamente și plătește rate de 17 ani. Constructorul a fugit cu banii și blocul nu va fi finalizat niciodată, astfel că toată agoniseala femeii va fi în zadar, deoarece nu se va bucura de ceea ce a plătit.

În anul 2005, Planorama atrăgea mulți cumpărători. Urmau să fie patru blocuri în zona Doamna Ghica din Capitală, iar prețurile erau unele decente pentru ceea ce ofereau.

Așa că Viorica Candet a făcut o greșeală care a costat-o scump, la propriu – 140.000 de euro. Femeia a cumpărat o garsonieră în valoare de 37.000 de euro, iar apoi totul i s-a părut așa bine că a mai cumpărat și un apartament.

La trei ani distanță, nici prima locuință nu era gata, iar între timp, constructorul abandonase toate lucrările și anunța că firma este în faliment.

„Am cumpărat garsoniera în 2006. În 2009 nu era gata. Între timp ne-am păcălit şi am mai cumpărat un apartament în T1. 62.000 de franci elvetieni (n.r a luat credit). Mi-am pus casa gaj”, a spus Viorica Candet, conform .

Constructorul a fugit cu toți banii, după ce i-a convins pe oameni să plătească înainte toți banii, când blocurile încă erau la stadiul de proiect.

Este vorba despre 20 de milioane de euro luate de la toți cei 571 de oameni care au fost păcăliți să dea banii înainte.

Avocații i-au lămurit ulterior pe oameni că au semnat un contract care stipula că constructorul nu trebuie să îi despăgubească pe oameni dacă blocurile nu sunt finalizate, lucru care s-a și întâmplat.

Andreea Bălan, păgubită și ea

Printre cei aproape 600 de păgubiți se află și care și-a luat gândul de la bani.

Aceasta a apelat la toate măsurile legale posibile, dar nu există șanse să își recupereze cei 90.000 de euro dați pentru un apartement la etajul 11.

„Timp de un an jumătate am dat vreo 90.000 euro. Din 3 ediții “Dansez pentru Tine”, cea din Mexic si celelalte două din România, plus o campanie electorală.

Toți banii i-am dat acolo. Am crezut că e doar o pauză, că trece iarna, mai trece o iarnă… Am angajat o firmă de avocatură și s-a făcut un proces.”, a spus Andreea Bălan, conform aceleiași surse.