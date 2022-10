Femeia care voia să își arunce copilul ”posedat” în fața mașinilor a dispărut! Trebuia să ajungă la un spital de psihiatrie

Acum câteva zile, o femeie din Constanța a șocat opinia publică după ce a încercat să își arunce fetița de șapte ani în fața mașinilor pe motiv că micuța ar fi fost posedată. Copilul, dezbrăcat și înfășurat într-un cearșaf alb a fost salvat de trecători. Acum, mama fetiței a dispărut chiar înainte de a ajunge, din nou, la psihiatrie.

Femeia care voia să își arunce copilul în fața mașinilor a dispărut de acasă

În seara zilei de vineri, 7 octombrie, informează , polițiștii din Constanța au fost sesizați că femeia care, în urmă cu câteva zile a provocat un incident cu totul și cu totul îngrijorător a dispărut de acasă într-un moment de neatenție al tatălui ei.

Mai exact, Ana Maria Stancu, mama unei fetițe pe care voia să o arunce în fața mașinii pe motiv că , fusese internată la secția de neuropsihiatrie de la Palazu. Externată pe semnătură de tatăl ei, care voia să o transfere la București, femeia a profitat de un moment de neatenție al acestuia și a fugi din casă.

Tatăl femeii a fost el care a și anunțat dispariția ei, explicând că femeia are asupra ei bani și carduri. Momentul în care Ana Maria Stancu a ”evadat” de sub supraveghere coincidea cu cel în care bărbatul dusese hainele ei la mașina cu care urma să o conducă la spitalul de psihiatrie din București.

Tatăl femeii întocmise toate actele necesare pentru transferul ei la clinica de specialitate din Capitală. face un apel pentru identificarea femeii pentru a fi readusă sub supraveghere.

Semnalmentele femeii sunt: are în jur de 1,77 m înălțime, 57 de kilograme, față ovală, păr lung și deschis la culoare, ochi verzi, iar în momentul dispariției purta halat de culoare gri, bluză și pantaloni de pijama portocalii și pantofi negri.

Femeia, în mijlocul unui incident șocant

Pe 3 octombrie, Ana Maria Stancu a fost surprinsă de trecători într-un moment cât se poate de șocant. Cu fetița de șapte ani pe care o are, copila fiind dezbrăcată și acoperită de un cearșaf alb, în timp ce, susține femeia, o descânta, ea a fost oprită de câțiva constănțeni în timp ce se pregătea de un gest radical.

Mai exact, ea voia să o arunce în fața mașinilor, susținând că fetița ar fi posedată. Conform ziarului local , cel care a oprit-o a intervenit în ultima clipă de dinaintea producerii tragediei.

”După 5-10 minute de mers cu copilul în brațe, a pus-o jos, precizez că era în picioarele goale și a legat-o la ochi, mai precis i-a acoperit toată fața la copil cu cearceaful, după care a lua-o înapoi în brațe și a intrat în mașină, ea s-a pus pe partea dreaptă iar fetița era afară, în fața ei și femeia o lega de mâini cu geanta!

Am intervenit! Eu împreună cu un domn din spatele meu. A luat fetița în brațe și ne-a zis că : “Ea vede tot, este posedată”. Și a lăsat mașina deschisă și a început să alerge. Am sunat la poliție. A vrut să arunce copilul în stradă, în fața mașinilor, nu am lăsat-o să facă așa ceva”, spunea un martor pentru sursa citată.

Femeia a fost preluată de Poliție, i s-a întocmit un dosar penal și a fost internată într-o clinică de psihiatrie pentru consult de specialitate.