Femeia celebră care l-a ”costat” 150.000 de euro pe Cristi Borcea. A fost soția unei legende de la AC Milan (G)

Cristi Borcea, 56 de ani, este în prezent extrem de liniștit pe plan personal. Fostul acționar al lui Dinamo are o căsnicie fericită cu Valentina Pelinel, cu care s-a căsătorit în 2018. ”Istoricul” afaceristului este însă unul extrem de bogat la capitolul cuceriri. Când era mult mai tânăr, Borcea a avut, printre altele, o aventură cu o femeie celebră. E vorba de soția unei legende de la AC Milan.

Cine este femeia celebră pe care a curtat-o Cristi Borcea la Monte Carlo

Cristi Borcea nu s-a ferit niciodată să-și asume faptul că a fost un mare cuceritor la viața sa. Oficial sau neoficial, fostul conducător al celor de la Dinamo a avut relații cu mai multe femei frumoase. Se pare că, încă de foarte tânăr, Borcea a fost un ”Don Juan”. Recent, în cadrul unui podcast, omul de afaceri a dezvăluit cum a decurs o aventură pe care a avut-o la Monte Carlo cu un model și o celebră prezentatoare.

Totul s-a întâmplat la începutul anilor 2000. decât Cristina Pensa. E vorba de fosta soție a lui Ruud Gullit, legendarul jucător de la AC Milan, deținător al unui Balon de Aur și dublu câștigător de UEFA Champions League. Din mariajul celor doi, Pensa și Gullit, au rezultat și doi copii: Quincy și Cheyenne. Mai este cunoscut faptul că Cristina Pensa a avut o relație și cu legendarul pilot de Formula 1 Ayrton Senna.

Într-un interviu acordat în presa din Italia, aceasta a vorbit deschis despre viața ei. A povestit inclusiv despre povestea de dragoste cu Ayrton Senna, campionul de Formula 1, decedat la 1 mai 1994 în urma unui accident la Imola. După încheierea relației cu Senna, Cristina și-a continuat cariera de model și l-a întâlnit pe Ruud Gullit, celebrul fotbalist cu care s-a căsătorit. Cu doar câteva zile înainte de nunta cu fostul star de la Milan, o veste tragică i-a schimbat viața: moartea lui Ayrton Senna.

italiancă, ajunsă între timp la 62 de ani, evenimentul ar fi avut loc în 2001. Borcea era Monte Carlo, imediat după ce l-a transferat pe Florin Răducioiu de la Dinamo la AS Monaco. Fostul acționar al ”câinilor” își reamintește de acel moment și spune că a rămas fără aproape 50.000 de dolari. L-a sunat imediat pe Giovanni Becali, care nu a stat pe gânduri și i-a ”virat” pe loc 100.000 de dolari.

”(n.r. – Care a fost cea mai scumpă aventură?) Păi e o aventură. Eram la Monte Carlo, îl transferasem pe Răducioiu și el mi-a făcut cunoștință cu Cristina Gullit, fosta nevastă a lui Ruud Gullit. Avea 1.86 metri înălțime, era la bancă. Și am intrat în discuții… Eu aveam la mine vreo 50.000 de dolari, cum era pe timpul ăla. Aveam 28 de ani. Și am ieșit la masă, la astea, Jimmy’z (n.r. – club de noapte faimos în Monte Carlo), Hotel de Paris, cu fițele, cu iahtul și… Mai aveam aveam vreo 7.000-8.000 de dolari.

Și pe cine să sun? Pe Giovanni, că avea băieții la Nisa, alea-alea. Băi, Giovanni! Eu voiam să mai stau două zile! Băi, Giovanni, trimite-mi încă 50.000 de dolari. ‘Păi ce-ai făcut, băi, Borcea?’. Păi, uite, sunt cu Cristina Gullit. El: ‘Du-te, bă, ești tu cu Cristina Gullit… Dă-mi-o la telefon!’. A luat-o Giovanni la telefon și ‘A, mi amore, pac…’. Se cunoșteau de când au fost cu Răducioiu, cu alea, au vorbit.

Și după m-a luat Giovanni la telefon: ‘Bă, Borcea, tu știi cu cine ești? Ce să faci tu cu 50.000? Vezi că îți trimit 100.000 de dolari acum’. Da! Și mai mi-a trimis 100.000”, dezvăluie Borcea, în podcastul .