Femeia din Cluj care și-a ucis în bătaie fiul de 9 ani, condamnată la 23 de ani de închisoare

Femeia din Cluj care și-a ucis în bătaie copilul de doar 9 ani, în 2019, a fost condamnată marți, 22 septembrie, la 23 de ani și 5 luni de închisoare.

Judecătorii Tribunalului Cluj au găsit-o vinovată pe Sonia Maria Alb de violență în familie sub forma omorului calificat, violență în familie sub forma lovirii, în modalitatea participației improprii și relele tratamente aplicate minorului.

Din sentința pronunțată de magistrați rezultă că femeia a acționat în deplinătatea facultăților mintale, anunță Ziarul de Sălaj.

Condamnare la închisoare de 23 de ani pentru femeia din Cluj care și-a ucis băiatul de 9 ani

Marți, 22 septembrie, la mai bine de un an distanță de la crimă, magistrații Tribunalului Cluj au condamnat-o pe Sonia Alb, mama micuțului ucis în bătaie, în apartamentul din cartierul Mărăști, la 23 de ani și cinci luni de închisoare.

Această sentință are la bază mai multe capete de acuzare, precum: săvârşirea infracţiunilor de violență în familie sub forma omorului calificat, violență în familie sub forma lovirii, în modalitatea participației improprii și relele tratamente aplicate minorului. Sentința arată că femeia a acționat în deplinătatea facultăților mintale.

Sentința pe scurt a Tribunalului Cluj: ”Condamnă pe inculpata Alb Sonia Maria, în prezent deţinută în Penitenciarul Gherla; În baza art.199 alin.1 C.pen. rap. la art.189 alin.1 lit.h C.pen., cu aplicarea art.77 lit.a și d C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de violență în familie sub forma omorului calificat (victima B.Luca I.), la pedeapsa de 20 (douăzeci) de ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 lit.a, b şi e C.pen.

În temeiul art.199 alin.1 C.pen. rap. la art.193 alin.2 C.pen., cu aplicarea art.77 alin.1 lit.d C.pen., în condițiile art.52 alin.3 C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de violență în familie sub forma lovirii, în modalitatea participației improprii (persoana vătămată B.D.E.), la pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare.

În baza art.197 C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de relele tratamente aplicate minorului (persoana vătămată B.Luca I.), la pedeapsa de : 3 (trei) ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 lit.a, b şi e C.pen.”.

Ce s-a întâmplat în 2019

Băiețelul Luca, de doar 9 ani, Luca, a fost găsit mort în casă în seara zilei de 6 iulie 2019. Decesul său a fost unul violent și a venit din cauza agresiunilor suferite. Acest lucru a fost stabilit în urma efectuării necropsiei. Anchetatorii, ajunși la fața locului, au descoperit trupul fără viață al minorului plin de răni și vânătăi.

Autoarea crimei, mama copilului, a fost cea care a dat alarma puţin înainte de miezul nopţii. Ea spunea atunci că şi-a găsit copilul mort în casă. Când au ajuns la faţa locului, anchetatorii au descoperit că minorul era plin de răni şi au început cercetările.

În apartamentul în care a fost găsit copilul locuiau mama acestuia împreună cu iubitul ei, dar şi cei doi fraţi ai băiatului, în vârstă de 12, respectiv 9 ani. Și ceilalți doi frați ai lui Luca au fost bătuți de mamă în acea seară.