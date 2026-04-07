Femeia lovită de Kader Keita pe trecerea de pietoni a murit! Ce se întâmplă cu mijlocașul Rapidului

La începutul lunii martie, în timp ce se întorcea de la rugăciunea pentru Ramadan, Kader Keita (25 de ani) a lovit o femeie în vârstă de 68 de ani, care traversa în mod regulamentar pe trecerea de pietoni. După foarte multe zile de chin, victima s-a stins din viață în cele din urmă, iar acum încadrearea penală a lui Kader Keita se va schimba la ucidere din culpă.

A murit victima accidentului provocat de Kader Keita

În dimineața de 3 martie, Kader Keita, mijlocașul lui Costel Gâlcă de la Rapid București, a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a plecat de la locul accidentului fără să anunțe autoritățile. Ulterior, el s-a prezentat la cel mai apropiat sediu de poliție pentru a oferi declarații. În urma audierilor, Keita a fost plasat sub control judiciar, după ce instanța a refuzat arestarea preventivă timp de 30 de zile a ivorianului.

La mai bine de o lună de la momentul accidentului, femeia lovită de Kader Keita s-a stins la Spitalul de Urgență Floreasca, conform . Mijlocașul Rapidului spera ca aceasta să poată fi recuperată, însă starea ei de sănătate s-a degradat foarte rapid în ultimele zile. Recent, ea a fost supusă unei operații la cap, iar la câteva zile a murit.

Ce pedeapsă poate primi mijlocașul Rapidului

încadrarea penală pentru Kader Keita se va schimba, de la vătămare corporală din culpă, la ucidere din culpă. Pe lângă această infracțiune, mijlocașul Rapidului va fi judecat și pentru fapta de a părăsi locul accidentului fără voia autorităților.

Ivorianul ar putea fi acum reținut din nou pentru 24 de ore, până ce va fi prezentat în fața instanței pentru luarea unei decizii în cazul său. Ambele infracțiuni săvârșite de mijlocașul lui Costel Gâlcă au o pedeapsă minimă de 2 ani și una maximă de 7 ani. Astfel, dacă se va decide că le-a săvârșit pe ambele, se va aplica pedeapsa cea mai mare plus o treime din cealaltă.

De ce a fugit Kader Keita de la locul accidentului

Una dintre greșelile principale pe care le-a făcut Keita după ce a lovit-o pe femeia respectivă a fost aceea de a fugi de la locul accidentului, în loc să sune instant pentru a solicita intervenția medicilor. Invitată la podcastul FANATIK RAPID, Neînțelegând limba română, ivorianul s-a speriat și a plecat de la locul cu pricina:

„Îmi e foarte milă de el și de doamna respectivă. Sigur, el trebuie să se supună legilor din România. Cred că singurul lucru greșit pe care el l-a făcut a fost faptul că a plecat de la locul accidentului. Dar am înțeles deja. S-a speriat. El a oprit mașina, a sunat la 112 și a stat 5-10 minute. S-au strâns oamenii în jurul lui și au început să țipe la el. Nu știa nimeni limba engleză. Cred că s-a speriat și a fugit”, a explicat Diana Șucu, soția patronului de la Rapid București.