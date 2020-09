Femeia pe care Elena Ceaușescu o ura cel mai mult. De ce era invidioasă soția dictatorului

O cunoscută și frumoasă actriță din România s-a dovedit a fi, înainte de 1989, Femeia pe care Elena Ceaușescu o ura cel mai mult.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Soția dictatorului Nicolae Ceaușescu va rămâne un personaj marcant al istoriei perioadei comuniste, iar detaliile privind comportamentul ei cu alte femei atrag atenția celor interesați de viața cuplului care a condus România.

Pentru perioada comunistă, să fii duşmanul Elenei şi să supraviețuiești în Romania era un lucru destul de greu. O actriță din țară a cunoscut pe pielea ei această realitate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cine este femeia pe care Elena Ceaușescu o ura cel mai mult

Extrem de implicată în treburile privind conducere Republicii, Elena Ceaușescu avea și ”războaiele” sale personale cu unele femei din preajma puterii comuniste.

De departe, femeia pe care o ura cel mai mult soția lui Nicolae Ceaușescu a fost frumoase actriță Violeta Andrei. Aceasta ar fi reușit să atragă antipatia Elenei Ceaușescu, ceea ce a costat-o extrem de scump cariera.

ADVERTISEMENT

În timpul vieții sale, Elena Ceaușescu a făcut tot ceea ce i-a stat în putere pentru ca actrița să nu mai primească niciun rol. Mai mult i-a interzis și accesul în televiziune.

”În 1965, am jucat în primul lungmetraj, apoi rolurile au venit unul după altul, până în 1972. Atunci a avut loc o întâlnire scurtă cu familia Ceauşescu, eram împreună cu soţul meu (n.r. – este vorba despre Ştefan Andrei, secretar al Comitetului Central pe probleme de politică externă la vremea respectivă).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Imediat după ce m-a văzut, soţia dictatorului a început să mă urască. Şi m-a urât toată viaţa, pur şi simplu. Pentru mine, Elena Ceauşescu a fost un coşmar care m-a urmărit aproape 20 de ani”, spunea Violeta Andrei în 2012, pentru Libertatea.

Care este motivul pentru care Elena Ceaușescu o ura pe Violeta Andrei

Pe lângă faptul că actrița era de o frumusețe răvășitoare, ea avea şi o poziție socială foarte bună: ea a fost soţia unui ministru din timpul regimului comunist.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Se pare că motivul principal pentru care Elena Ceaușescu nu ar fi suportat-o sub nicio formă pe Violeta Andrei ar fi fost acela al căsătoriei artistei cu Ştefan Andrei, ministrul de externe al regimului Ceaușescu, socotit omul-cheie al promovării politicii externe românești.

Există informații care spun că soții Ceaușescu și-ar fi dorit ca acesta să devină ginerele lor. În acest sens, l-au sfătuit chiar să divorțeze. Ștefan nu a divorțat de soția sa și au continuat să se iubească în continuare. Însă, Elena Ceaușescu, a continuat și ea să le pună bețe-n roate. De exemplu, toate pozele de la nunta celor doi au fost furate de Călin, fiul cuplului Ceaușescu.

ADVERTISEMENT

Violeta Andrei, în vârstă de 74 de ani a declarat, într-un interviu recent, că cel mai probabil Elena Ceaușescu a fost geloasă pe înfățișarea și frumusețea sa.

”Eu nu fac nimic ca să-mi păstrez frumuseţea. Am avut norocul să mă nasc aşa. Să am părul bogat, un fund bombat, pulpiţe, braţe subţiri şi sâni frumoşi. Nu ţin regim alimentar, mănânc şi acum cartofi prăjiţi în untură cu cârnaţi şi am de când mă ştiu aceeaşi greutate, 50 de kilograme”, a spus femeia care a reușit s-o facă geloasă pe Elena Ceaușescu, conform Click.