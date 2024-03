Femeia pe care Irinel Columbeanu nu o poate uita. Și-ar dori să se împace cu ea: “O să o caut”

Irinel Columbeanu a spus cine este femeia pe care nu o poate uita și cu care s-ar împăca. Fostul milionar a ținut foarte mult la ea și are de gând să o caute.

Irinel Columbeanu a dezvăluit cine e femeia pe care nu o poate uita

De-a lungul timpului, Irinel Columbeanu a avut mai multe relații, inclusiv cu femei cunoscute din showbiz, precum Anna Lesko, Romanița Iovan și Monica Gabor. Cu aceasta din urmă are și o fiică, Irina, fiind singurul copil al fostului milionar.

În ultimii ani, situația financiară a lui Irinel Columbeanu s-a înrăutățit. Vila de la Izvorani este doar o amintire, iar fostul om de afaceri nu mai are averea pe care o deținea cu mult timp în urmă.

De altfel, i acum, acolo unde a fost vizitat de una dintre fostele sale iubite. Este vorba despre Oana Cojocaru, cu care a avut o relație înainte ca lucrurile să se strice din punct de vedere financiar.

Oana Cojocaru s-a despărțit de fostul afacerist în urmă cu mai bine de trei ani, după care s-a întors la mama ei. Irinel Columbeanu recunoaște că nu a uitat-o nici până în ziua de astăzi și că încă îi este dor de ea.

Cei doi au ținut legătura și după despărțire, iar fostul milionar a încercat să o recucerească, fără succes, însă. Acesta are de gând să o caute și în viitor și să se mai întâlnească, chiar dacă acum nu mai formează un cuplu.

“Cel mai dor îmi este de Oana. Am văzut-o ultima oară când am venit eu la azil. M-a vizitat. Și chiar am fost impresionat de gestul ei.

Am încercat să ne împăcăm atunci când am fost cu ea la Comănești, în orașul în care s-a născut. Dar n-a fost să fie. O să o caut, să ne mai întâlnim. Și ea e singură, nu are pe nimeni acum”, a declarat Irinel Columbeanu pentru .

De ce s-ar fi despărțit Oana Cojocaru de Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu a cerut-o în căsătorie pe Oana Cojocaru, însă cei doi nu au mai ajuns să facă acest pas. La un moment dat, fostul afacerist locuia la ea acasă, însă , după cum a declarat, acum câteva luni, pentru FANATIK.

“Eu am cerut-o de soție pe Oana la un moment dat. Atunci când locuiam la ea. La un moment dat, am și primit niște mesaje destul de urâte de la tatăl ei. Mi-a spus să o las în pace pe Oana și să îmi văd de bătrânețile mele.

Nu știu de ce nu s-a concretizat totul între noi cu o nuntă. Pot doar să fac speculații, dar nu îmi stă în caracter”, a dezvăluit Irinel Columbeanu pentru FANATIK, anul trecut.