Femeia pe care Mitică Dragomir a iubit-o foarte mult: „Avea 4 clase, dar era de o istețime rară. O divinizam!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Ultima ediție a emisiunii „Profețiile lui Mitică” a adus momente speciale pentru fostul șef al LPF. Dumitru Dragomir a fost extrem de emoționat atunci când a văzut poza cu cea care i-a dat viață. „Era de o istețime rară. O divinizam!”, spune acesta despre mama lui.

Mitică Dragomir, emoționat de poza cu mama sa: „Avea 4 clase, dar era de o istețime rară. O divinizam!”

Horia Ivanovici i-a făcut o surpriză extrem de plăcută și de emoționantă invitatului său permanent de la „Profețiile lui Mitică”. Luni, 2 februarie, „Oracolul din Bălcești” a revăzut-o, într-o poză veche, pe mama sa. Vizibil impresionat, Dumitru Dragomir nu și-a putut stăpâni emoțiile.

ADVERTISEMENT

După ce a văzut poza cu cea care i-a dat viață, o imagine în care aceasta apare la vârsta de 90 de ani, a „furat” de la mama sa istețimea. Deși avea doar 4 clase, aceasta era o femeie extrem de inteligentă.

„(n.r. Am o surpriză pentru tine) Biata mamă, măi, săraca, biata mamă. Aici avea 90 de ani. Slăbise, că era grasă, a fost balșoaică, așa ca mine. Cu ea am semănat. Am fost isteț. Mama era de o istețime rară. Patru clase avea mama. (n.r. istețimea de la mama o ai?) Da, de la mama”. dezvăluie Dragomir.

ADVERTISEMENT

De ce nu și-a iubit Mitică Dragomir tatăl

Pe cât de mult și-a iubit mama, pe atât de mult și-a privit tatăl cu răceală, Mitică. Acesta a făcut o dezvăluire surprinzătoare în emisiunea de la FANATIK. Dragomir afirmă că tatăl său era de „o răutate înfiorătoare”.

ADVERTISEMENT

„Tata era un bolovan, așa. Era de o răutate înfiorătoare. Nu l-am iubit pe tata. Pe mama am divinizat-o. (n.r. de ce nu-l iubeai?) Puteai să faci orice. El era nemulțumit. Orice! Dacă mă trimitea: ‘du-te și ia pâine!.. ai întârziat, de ce ai întârziat’. Dacă mă trimitea cu vacile: ‘nu prea sunt sătule’. Dacă mă trimitea să fac orice, el era nemulțumit”, spune Mitică.

Pe de altă parte, în ciuda durității tatălui său, Mitică este sincer și admite că niciodată acesta nu l-a certat și nu l-a bătut fără motiv. „Ceea ce vreau să spun acum este că niciodată nu m-a bătut degeaba. Niciodată nu m-a certat degeaba. Dacă făceam perfect, nu zicea nimic, dar nu mă certa.

ADVERTISEMENT

Mi-a făcut bine pentru că m-am ușchit de acasă de mic. (n.r. faptul că ai stat mereu sub presiune te-a ajutat) Bineînțeles. Dacă luam o cireașă din cireșul cuiva mă omora. Dacă luam un strugure, la fel. Și mai veneau ăia și mă pârau la tata. Mamă ce bătaie îmi dădea. (n.r. dar pepeni furai?) Vai de mine… și le dădeam drumul pe Olteț. Îi aruncau unii în Olteț. Noi stăteam pe margine, apoi săream în apă și îi luam”, adaugă Dragomir.

Mitică Dragomir: „Mama era de o bunătate absolută. Am iubit-o mult”

Revenind la mama sa, în care o însoțea la muncă. Deși era tinerel, aceasta avea mereu grijă de el și îi spunea să se odihnească. „Era de o bunătate absolută”, spune fostul om de fotbal.

„Mă duceam cu ea la muncă și îmi spunea ‘hai măi mamă, mai stai, odihnește-te, te rog frumos!’ Aveam o rușine de ea. Eram mare deja, aveam 12 ani. Munceam ca un rob. Dar ea mă menaja. Plecam cu jumări, două-trei din-alea mai mari de carne din garniță, cu un castravete, cu o roșie. Eu, copil, aveam foamea dracului în mine.

Iar mama, dacă avea două bucăți, iar eu cinci, din alea două îmi dădea mie una. Era de o bunătate absolută. Nu am să uit niciodată. M-a iubit mult, dar și eu am iubit-o. Firea ei era de femeie bună”, mai rememorează Mitică.