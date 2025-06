Femeia pe care Nicușor Dan ar vrea să o numească premier deține o vilă de 2 milioane de dolari în SUA. Imagini fabuloase cu proprietatea familiei Velculescu

Numele Deliei Velculescu a apărut în prim-plan la sfârșitul săptămânii trecute, când a fost menționată în contextul negocierilor pentru numirea unui prim-ministru. În condițiile în care președintele Nicușor Dan nu a ajuns la un numitor comun cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, acesta a menționat posibilitatea desemnării unui premier tehnocrat.

Familia Velculescu a cumpărat vila cu 1,24 milioane de dolari în 2021

(FMI) din Africa de Sud și a fost șefă a misiunii FMI în Grecia și a mai supervizat programe ale organizației în Slovenia și Cipru. Ea lucrează pentru FMI de 22 de ani. În 1992, Velculescu a obținut o bursă pentru a studia economia la Wilson College, Pennsylvania, în Statele Unite.

Ulterior, a obținut o diplomă de master și un doctorat la Universitatea Johns Hopkins. Soțul Deliei Velculescu, Victor, este un cunoscut profesor de oncologie. Cei doi locuiesc în SUA în localitatea Glenwood, din statul Maryland, într-o vilă somptuoasă pe care au cumpărat-o cu 1.244.690 de dolari în 2021, conform datelor consultate de FANATIK pe site-urile americane specializate în imobiliare.

Vila construită în 1994 se află plasată pe un domeniu impresionant, un teren de golf care are o suprafață de 1,2 hectare și este mărginită de o pădure. Reședința familie Velculescu, care are etaj și mansardă și este realizată din trei corpuri, are o suprafață de 780 metri pătrați. Vila este dotată cu numai puțin de 5 dormitoare și șase băi, dar și cu un living spațios.

Reședința familiei Velculescu este una din doar cele unsprezece plasate pe terenul de golf Cattail și este considerată excepțională datorită caracteristicilor arhitecturale personalizate și priveliștilor spectaculoase. S-a profitat din plin de amplasare, construindu-se o verandă centrală care este mărginită de scări duble ce coboară în cascadă spre peluza verde luxuriantă.

Apartamentul matrimonial e dotat cu șemineu și balcon privat

Există și două turnulețe gemene distinctive care aduc un omagiu terenului și frumuseții sale exterioare, în timp ce în interior se desfășoară o reședință de lux, oferind facilități și priveliști spectaculoase la fiecare pas. Tavane înalte pe două etaje încep din foaierul grandios, flancat de camere de zi și sufragerie și înfrumusețat de două scări curbate care încadrează o priveliște și celebrează intrarea în același timp.

Un plan deschis spațios radiază în jurul foaierului și se desfășoară perfect prin coloane cuplate către camera mare centrală, unde ferestrele cu lucarnă oferă vederi extinse și acces exterior la verandă. Turnulețe gemene sunt proiectate pe fiecare aripă pentru a crea vederi panoramice de la solar și birou pe o parte și de la sala de mic dejun și bucătăria cu loc de luat masa pe cealaltă parte.

La etaj, apartamentul matrimonial oferă un balcon privat, șemineu și o cameră de zi în zona circulară a turelei. O baie matrimonială de tip spa include o cadă cu tavan boltit, flancată de coloane, un duș walk-in, o toaletă și un dulap pentru lenjerie. Două dressinguri mari, o sală de fitness și trei dormitoare secundare cu baie proprie completează al doilea nivel.

Vila are o sală de cinema și un bar

Pentru mai multă distracție și divertisment pentru toate vârstele, s-a amenajat un spațiu de recreere bine proporționat, dotat cu un bar complet iluminat, un bar în spate, o sală de cinema cu platformă, proiector, sistem audio și un spațiu amplu de jocuri unde se află și o masă de biliard.

În istoricul vânzărilor proprietății se arată că actuala vilă a familiei Velculescu a fost vândută pentru prima oară în 1994, anul în care a fost construită, pentru 220.000 de dolari. A doua tranzacție s-a realizat în iunie 2020, cu care l-a cumpărat familia Velculescu în 2021, adică 1.244.690 de dolari.

Pe site-urile de imobiliare din SUA consultate de FANATIK, valoarea actuală a proprietății familiei Velculescu este estimată între 1,7 și 2 milioane de dolari. Conform acelorași surse, taxele pe proprietate au fost în 2024 de 15.352 de dolari, în creștere față de cele din 2023, când au fost în cuantum de 14.752 de dolari.