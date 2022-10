Femeia secretă din viața lui Petre Daea! De câte ori a fost, de fapt, însurat ministrul propus de Marcel Ciolacu ca președinte al României

Petre Daea a făcut o serie de dezvăluiri uluitoare în cadrul emisiunii lui Denise Rifai de la Kanal D Printre subiectele abordate s-a numărat și cel legat de viața lui intimă, actualul ministru al Agriculturii dezvăluind, într-un access de sinceritate, că, de fapt, ar fi fost căsătorit de trei ori, nu de două ori, așa cum apare în CV-ul lui oficial.

Petre Daea și secretul căsniciilor. Ce spune despre femeia pe care o ascunde de o viață

Într-un moment de sinceritate absolută, întrebat dacă încă îi mai cer bani fetele sale, Petre Daea a dezvăluit și o informație neașteptată. Ministrul a susținut că are trei copii și trei căsătorii, nu doar două, așa cum se știa.

ADVERTISEMENT

„De fiecare dată când mă întâlnesc, indiferent cu care dintre ele, dacă am în buzunar, le dau. Pentru că așa simt eu. O fac mai des cu cea mică, pentru că are și un băiețel. Sunt bunic la patru nepoți. Iată că ați greșit atunci când ați spus că am doi copii.

Nu, am trei fete și trei căsătorii. Iată, pentru exactitatea informării dumneavoastră și pentru a pune în pagina aceasta a realității situația lui Petrea Daea. Din acest punct de vedere n-am niciun regret, dimpotrivă, mă mândresc cu acești copii, pe care îi consider și îi voi considera tot timpul parte din sufletul meu și mă voi comporta ca atare”, a dezvăluit Petre Daea în fața lui Denise Rifai.

ADVERTISEMENT

Ministrul Daea, bătut la mall pentru o femeie

De-a lungul anilor, actualul ministru al Agriculturii a avut parte de întâmplări cât se poate de ”agitate” atunci când vine vorba de relațiile amoroase. Secretos din cale afară din fire când vine vorba de acest subiect, în adevărate lupte pentru inima actualei sale soții.

Mai exact, în trecut, presa publica o poveste cât se poate de savuroasă cu privire la viața amoroasă a ministrului. Astfel, cu ani în urmă, Petre Daea a avut parte de un moment violent. Totul din cauza amantei din acel moment, femeia care i-a devenit, între timp, soție.

ADVERTISEMENT

Conform ziarului , Petre Daea a fost în situația de a se ”întâlni” cu pumnii unui alt bărbat, la acea vreme soțul femeii pe care o iubea ministrul. Evenimentul, care ar fi avut loc într-unul dintre mall-urile Capitalei, ar fi fost deosebit de agitat, iar actualul ministru a avut nevoie de câteva zile de ”concediu medical”, el fiind, pe atunci, senator.

”La aceea vreme, madam Caras (actuala soție a ministrului Petre Daea, n. red.) era căsătorită şi femeia a avut ghinion ca soţul său să o întâlnească la braţul nepotului de la Mehedinţi, ziua în amiază mare, tocmai în centrul Capitalei.

ADVERTISEMENT

Ca atare, prezentările dintre cei n-au fost prea cordiale, fapt pentru care soţul încornorat a ţinut să se prezinte nepotului de la Mehedinţi într-o manieră mai spartană care a lăsat ceva urme pe faţa fostului ministru”, nota sursa citată.

ADVERTISEMENT

Ce avere are Petre Daea?

Potrivit declarației de avere depuse, conform legii, ministrul Agriculturii deține mai multe proprietăți imobiliare. Mai exact, cu una dintre fostele sale soții, Elena, el are un apartament în Drobeta Turnu Severin şi o casă în comuna Siseşti, judeţul Mehedinţi. Tot în comuna din Mehedinți, el mai are 2.892 metri pătraţi de teren intravilan, dar și şi 8.450 de metri pătraţi de teren forestier.

Când vine vorba de bani, Petre Daea se poate lăuda cu un cont în care ar avea în jur de 65.000 de lei (aproximativ 13.000 de euro). Petre Daea câştigă peste 2.900 de euro pe lună în calitate de ministru al Agriculturii.

Actuala soţie a lui Petre Daea, Camelia Luchian – cea pentru care a avut ”întâlnirea nervoasă” cu fostul ei soț și care este cu vreo 20 de ani mai tânără decât ministrul – , director APIA şi secretar în cadrul Ministerului Economiei, are o casă de vacanţă în Buftea şi, tot acolo, un teren intravilan de 1.803 mp. În plus, ea mai are și un apartament în Vaslui și, în comun cu fostul soț, un apartament în București.

Petre Daea a absolvit Facultatea de Agronomie din Timişoara, cu specializarea de inginer agronom, şi a urcat pe parcursul a trei decenii în ierarhia structurilor agricole din judeţul Mehedinţi. Ascensiunea sa a fost favorizată, înainte de Revoluția din 1989, și de faptul că a fost foarte implicat în politica partidului comunist de la acea vreme. A intrat în rândurile PSD în 2001 şi a ocupat funcţiile de Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, şi de Ministru al Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.