Femeie de 54 de ani, prinsă beată la volan de două ori în aceeași seară. A refuzat recoltarea probelor biologice

O femeie de 54 de ani din comuna Plăjeșii de Jos a fost prinsă la volan la două ore după ce i-a fost luat permisul pentru alcoolemie.

Aparatul alcooltest a înregistrat o valoare de 1,14 mg/l alcool pur

O femeie de 54 de ani din comuna Plăieşii de Jos a fost prinsă la volan pe un drum din Tuşnad la aproximativ două ore după ce îi fusese luat permisul de conducere din cauză că se afla sub influenţa alcoolului, informează, vineri, IPJ Harghita.

“La data de 25 iulie, în jurul orei 21,00, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 2 Poliţie Rurală Miercurea Ciuc, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au depistat o femeie, de 54 de ani, din comuna Plăieşii de Jos, în timp ce conducea un autoturism în comuna Tuşnad, iar în urma testării cu aparatul alcooltest, a fost înregistrată o valoare de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat”, precizează IPJ Harghita.

S-a întocmit un dosar penal pentru refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice după ce femeia a refuzat recoltarea de probe biologice. Cu toate astea, polițiștii i-au reținut permisul de conducere până la finalizarea cercetărilor.

“Aproximativ două ore mai târziu, aceeaşi persoană a fost depistată de către poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier conducând acelaşi autoturism pe DN 12/ DE 578, în Tuşnad, având 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat şi exercitarea dreptului de a conduce vehicule suspendată. Conducătoarea auto a fost condusă la o unitate spitalicească, unde i-au fost recoltate mostre biologice”, mai anunță IPJ Harghita.

Poliţiştii au întocmit încă un sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere sub influenţa alcoolului şi conducere a unui vehicul având exercitarea dreptului de a conduce suspendată.

Tânără drogată și fără permis a fost prinsă la volan tocmai după ce plecase din sediul poliției

O tânără de 20 de ani a fost prinsă la volan drogată și fără permis, chiar după ce plecase din sediul poliției din Măgurele. Prima dată când a pășit în secție, a fost după ce prietenul ei, care a condus aceeași mașină, a fost oprit de către polițiști.

Autoritățile au constatat că băiatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și se afla sub . Tânărul a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, iar la scurt timp, fata de 20 de ani a plecat cu același autoturism. De asemenea, și ea se afla sub influența drogurilor.

„Femeia a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, însă la testarea cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive.

Întrucât aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, persoana în cauză a fost condusă la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise”, a transmis IPJ Ilfov.