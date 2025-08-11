News

Femeie de 86 de ani, în stare gravă după ce a fost atacată de o vacă, în propria gospodărie. Și fiul pensionarei a fost rănit

O femeie de 86 de ani a fost atacată de o vacă, în propria gospodărie. A ajuns la spital cu răni grave. Fiul femeii a fost și el rănit
Andreea Stanaringa
11.08.2025 | 14:04
Femeie de 86 de ani in stare grava dupa ce a fost atacata de o vaca in propria gospodarie Si fiul pensionarei a fost ranit
O femeie a fost atacată de o vacă. Sursa foto: Pixabay, Hepta/Colaj Fanatik

O femeie din județul Iași, în vârstă de 86 de ani, a fost atacată de o vacă din propria sa gospodărie. Victima a ajuns la spital cu răni grave. În încercarea de a-și salva mama, și fiul pensionarei a fost rănit.

ADVERTISEMENT

O femeie de 86 de ani a fost atacată de o vacă

Femeia din localitatea Andrieşeni, din județul Iași, a fost transportată la spital cu răni grave. Incidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, la puțin timp după ce vaca fătase.

Noaptea trecută, femeia a intrat în grajd pentru a verifica în ce stare se afla vaca după ce a fătat. După incident, pensionara a fost transportată la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași.

ADVERTISEMENT

În afară de rănile grave, femeia are aer și lichid la ambii plămâni, dar și coaste rupte în mai multe locuri, precum și un cheag de sânge la splină. S-a ales cu răni la membrele inferioare, dar și cu fracturi în zona spatelui.

“Femeia prezintă răni grave, cu aer şi lichid la ambii plămâni, coaste rupte în mai multe locuri, dar şi un cheag de sânge la splină. De asemenea, are răni mari şi adânci la ambele picioare, precum şi fracturi în zona spatelui.

ADVERTISEMENT
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu....
Digi24.ro
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator

În prezent, este internată în Secţia de Chirurgie şi este atent supravegheată de medici”, a medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi, potrivit news.ro.

ADVERTISEMENT
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Digisport.ro
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere

Ce a pățit fiul femeii

Fiul femeii, în vârstă de 47 de ani, a fost rănit după ce a intervenit pentru a o salva pe aceasta. Bărbatul s-a ales cu contuzii multiple în urma incidentului. A fost dus, de asemenea, la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, însă deocamdată nu are nevoie de internare.

ADVERTISEMENT

Polițiștii ajunși la fața locului au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul de azi-noapte.

Potrivit specialiștilor, animalele de fermă pot deveni foarte agresive imediat după fătare. Din acest motiv, contactul direct cu animalele trebuie făcut cu mare atenție, pentru a evita situații care pot deveni periculoase.

Incident bizar pe o stradă din Cluj-Napoca. O femeie a sărit în fața...
Fanatik
Incident bizar pe o stradă din Cluj-Napoca. O femeie a sărit în fața unei mașini aflate în mers și s-a urcat pe capotă. Video
Iese PSD de la guvernare? Cristian Pîrvulescu, despre culisele ruperii coaliției: „Să plece...
Fanatik
Iese PSD de la guvernare? Cristian Pîrvulescu, despre culisele ruperii coaliției: „Să plece rămânând, să rămână plecând”
Anvelopa unui TIR a luat foc în mers, aproape de Porțile de Fier...
Fanatik
Anvelopa unui TIR a luat foc în mers, aproape de Porțile de Fier I. Circulația este oprită pe DN6. Video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
Parteneri
Prezent pe litoral, la Mamaia, Dumitru Dragomir a surprins un dialog care l-a...
iamsport.ro
Prezent pe litoral, la Mamaia, Dumitru Dragomir a surprins un dialog care l-a făcut să explodeze în direct: ”E posibil așa ceva!? În față la Iaki, la Hagi”
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!