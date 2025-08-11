Femeie de 86 de ani, în stare gravă după ce a fost atacată de o vacă, în propria gospodărie. Și fiul pensionarei a fost rănit

O femeie din județul Iași, în vârstă de 86 de ani, a fost atacată de o vacă din propria sa gospodărie. Victima a ajuns la spital cu răni grave. În încercarea de a-și salva mama, și fiul pensionarei a fost rănit.

ADVERTISEMENT

O femeie de 86 de ani a fost atacată de o vacă

Femeia din localitatea Andrieşeni, din județul Iași, a fost transportată . Incidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, la puțin timp după ce vaca fătase.

Noaptea trecută, femeia pentru a verifica în ce stare se afla vaca după ce a fătat. După incident, pensionara a fost transportată la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași.

ADVERTISEMENT

În afară de rănile grave, femeia are aer și lichid la ambii plămâni, dar și coaste rupte în mai multe locuri, precum și un cheag de sânge la splină. S-a ales cu răni la membrele inferioare, dar și cu fracturi în zona spatelui.

“Femeia prezintă răni grave, cu aer şi lichid la ambii plămâni, coaste rupte în mai multe locuri, dar şi un cheag de sânge la splină. De asemenea, are răni mari şi adânci la ambele picioare, precum şi fracturi în zona spatelui.

ADVERTISEMENT

În prezent, este internată în Secţia de Chirurgie şi este atent supravegheată de medici”, a medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi, potrivit .

ADVERTISEMENT

Ce a pățit fiul femeii

Fiul femeii, în vârstă de 47 de ani, a fost rănit după ce a intervenit pentru a o salva pe aceasta. Bărbatul s-a ales cu contuzii multiple în urma incidentului. A fost dus, de asemenea, la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, însă deocamdată nu are nevoie de internare.

ADVERTISEMENT

Polițiștii ajunși la fața locului au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul de azi-noapte.

Potrivit specialiștilor, animalele de fermă pot deveni foarte agresive imediat după fătare. Din acest motiv, contactul direct cu animalele trebuie făcut cu mare atenție, pentru a evita situații care pot deveni periculoase.