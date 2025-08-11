News

Femeie de afaceri din Chișinău, ucisă cu bestialitate de un angajat chiar în curtea firmei. Unde i-a fost descoperit cadavrul

Andreea Stanaringa
11.08.2025 | 15:50
O femeie de afaceri din Chișinău, ucisă de un angajat. Sursa foto: Hepta/Colaj Fanatik

O femeie de afaceri din Chișinău a sfârșit într-un mod cumplit. Unul dintre angajații săi a ucis-o cu bestialitate după ce aceasta l-a suspectat de furt.

Conform Poliției, femeia s-ar fi deplasat la sediul unei întreprinderi agricole din raionul Telenești, acolo unde activa. Aceasta îl suspecta pe unul dintre angajații firmei, un bărbat de 46 de ani, de sustrageri de pe teritoriul întreprinderii.

Între cei doi a început un conflict, iar lucrurile au degenerat. La un moment dat, suspectul a lovit-o pe femeie cu toporul, în zona capului, până când aceasta a rămas fără suflare, potrivit stiri.md.

După comiterea crimei, atacatorul a încărcat trupul neînsuflețit al victimei într-o căruță, după care l-a transportat la câțiva kilometri de locul faptei. Acolo, cadavrul a fost aruncat într-o fântână abandonată.

Mai mult, pentru a mușamaliza fapta, a urcat la volanul mașinii victimei, un Nnissan Qashqai, pe care l-a condus până la o zonă împădurită.

“Aceasta îl suspecta pe un alt angajat al întreprinderii, bărbat de 46 de ani, de anumite sustrageri de pe teritoriul întreprinderii.  Între cei doi s-a iscat un conflict, care a degenerat într-o altercație, suspectul aplicându-i victimei multiple lovituri cu un topor”, a anunțat Poliția Națională din Republica Moldova.

Cum a fost descoperită femeia

Victima, o femeie în vârstă de 50 de ani, conducea o companie agricolă. Aceasta se află pe teritoriul unei foste brigăzi de tractoare din satul Tîrșiței.  După ce femeia nu mai dădea deloc semne de viață și nici nu mai răspundea la telefon, rudele au alertat autoritățile.

Joi, 7 august, femeia ar fi mers în satul respectiv. Anchetatorii au început imediat să caute victima. Trupul neînsuflețit al femeii a fost descoperit, iar agresorul a fost identificat.

În timpul audierilor, atacatorul și-a recunoscut fapta și s-a dispus reținerea acestuia pentru 72 de ore. A fost întocmit un dosar penal pentru omor premeditat. Autoritățile continuă ancheta pentru a putea stabili toate circumstanțele în care a avut loc crima.

