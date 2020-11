Femeie din România, declarată moartă de medic, de teama COVID-19. Groparii, sunați de urgență: ”A înviat”

Un caz de-a dreptul șocant s-a petrecut recent în județul Brașov, acolo unde o femeie de 89 de ani a fost declarată moartă de medic, de teama COVID-19, însă aceasta s-a dovedit, din fericire, a fie vie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Totul s-a petrecut în orașul Predeal. Bătrâna în cauză a fost declarată decedată de medicul său de familie, iar ulterior au început demersurile pentru înmormântarea acesteia.

Din primele informații, se pare că doctorul din zonă, de teama coronavirus, s-a temut de mai multe investigații asupra organismului femeii și s-a grăbit să constate decesul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De teama COVID-19, un medic a declarat moartă o femeie de 89 de ani care trăia

Povestea femeii din Predeal este una demnă de un film însă, vorbind de realitate, ea este una cu atât mai șocantă și, conform legii, s-a lăsat deja cu un dosar penal.

Femeia în cauză, Ana Tăbârcea, are 89 de ani și trăiește singură la Predeal, într-un apartament unde vine și are grijă o asistentă personală. Într-o zi, aceasta a chemat-o pe bătrână la masă, de dimineața, însă a constatat că aceasta nu se mișcă și nici nu răspunde chemării.

ADVERTISEMENT

În acel moment, îngrijitoarea s-a gândit că femeia ar decedat şi a chemat medicul de familie: ”S-a uitat la dumneaei, a văzut că e aşa, şi mi-a spus: ‘Da, este moartă’. “Ce-am de făcut, doamna doctor?”. ‘Ce să faceţi, vedeţi ce faceţi, cum faceţi, trebuie să veniţi să vă dau un certificat”, a spus îngrijitoarea, conform ObservatorNews.

Medicul de familie al bătrânei afirmă că a văzut pacienta, dar nu i-a urmărit semnele vitale de teamă să nu fie contaminată cu noul coronavirus. Rapid, fără alte constatări, doctorul a emis actul constatator al decesului doar pe baza unei examinări vizuale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Angajații de la pompe funebre și-au dat seama că femeia era în viață

Odată declarată decedată, groparii au început să îi sape mormântul femeii de 89 dea ani. Ulterior, cei care au constatat că bătrâna este încă în viaţă au fost angajaţii de la pompe funebre, bătrâna fiind de fapt paralizată.

”M-au sunat și mi-au spus avem o problemă pentru că doamna este acoperită cu o pătură, iar noi când am dat pătura la o parte să o preluăm dansa încă respira”, spune Florin Beliță, administrator firmă pompe funebre:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Joi ne-am apucat de groapă și pe urmă a sunat, m-am oprit, că să nu mai sap, că a înviat. Am început să săpăm groapa. Am făcut chenarul, am făcut tot ce trebuie”, povestește groparul.

Preotul din localitate este și el șocat de această întâmplare și spune că niciodată nu a întâlnit așa ceva.

ADVERTISEMENT

”Păi cum să fie decedată inițial și după aia vie? Așa se știa, nu? În atâția ani de preoție, pe care eu îi am, nu am auzit așa ceva”, a spus Lucian Vitan, preot paroh, conform sursei citate.