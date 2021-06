Femeie din SUA, arestată după ce a mers la școală deghizată în fiica ei de 13 ani. Video

O femeie de 30 de ani din SUA a fost arestată și amendată cu 7.908 dolari, după ce a mers la școală deghizată în fiica ei de 13 ani.

Aceasta a filmat întreaga experiență avută ca ”elevă”, apoi a postat imaginile pe YouTube.

Motivul pentru care a făcut acest lucru, spune femeia, este acela de a demonstra problemele de securitate existente în școală, în contextul în care SUA traversează o perioadă dificilă în privința .

Experimentul social realizat de Casey Garcia, o mamă din Texas, a fost postat pe contul acesteia de YouTube, acolo unde, în doar 5 zile, a adunat peste 620.000 de vizualizări.

”Arăt ca un elev de clasa a VII-a? Nu? Mișto, minunat!” spune această în postarea din online.

Casey a dezvăluit că a pătruns în unitatea de învățământ cu scopul de a dovedi vulnerabilitățile sistemului de securitate.

Femeia a fost arestată, vineri, 4 iunie în El Paso. Ea este acuzată de suspiciune de încălcare a proprietății și alterarea probelor.

În imaginile postate pe YouTube, femeia apare cu o glugă galbenă pe cap și o mască de unică folosință pe față.

”Avem nevoie de o securitate mai bună în școlile noastre. Asta am încercat să dovedesc”, a spus Garcia într-un videoclip ulterior.

”Nu am făcut asta pentru a obține vizualizări. Nu am făcut asta pentru a obține aprecieri. Nu am făcut asta, astfel încât oamenii să poată fi supărați pe mine și să nu mă mai pot plimba niciodată prin El Paso”, mai adaugă femeia.

Mama deghizată în fiică, prinsă abia la al 7-lea curs

Femeia din a precizat că nimeni nu și-a dat seama că nu era fiica ei, Julie, până la cel de-al șaptelea curs. Atunci, un profesor a sesizat prezența ei și a demascat-o.

”Profesorii au fost atât de preocupați de studenții care erau online, încât nu au acordat atenție studenților care erau acolo fizic”, a spus Garcia.

”Am fost aici pentru un experiment social. Am vrut să văd dacă aș putea să stau întreaga zi fără ca cineva să observe. Aș spune că până la al șaptelea curs este o zi foarte lungă pentru un tânăr de 30 de ani. Au existat prea multe împușcături în masă în școlile din SUA”, a mai spus ea în videoclip după arestare.

Garcia a fost arestată pe 4 iunie și eliberată în aceeași zi pentru o cauțiune de 7.500 de dolari. De asemenea, aceasta a mai primit o amendă de circa 8.000 de dolari.