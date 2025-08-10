News

Femeie din Timiș, amenințată de fostul soț chiar la locul de muncă. Bărbatul a încălcat ordinul de protecție

O femeie din Timiș a fost amenințată de fostul ei partener de viață la locul de muncă, deși bărbatul avea ordin de protecție emis
Andreea Stanaringa
10.08.2025 | 18:42
Femeie din Timis amenintata de fostul sot chiar la locul de munca Barbatul a incalcat ordinul de protectie
O femeie a fost amenințată de fostul soț, care avea ordin de protecție. Sursa foto: Hepta, Unsplash/Colaj Fanatik

O femeie din Timiș a fost amenințată de fostul ei soț la locul de muncă. Bărbatul avea ordin de protecție, pe care l-a încălcat. Polițiștii l-au prins pe agresor.

O femeie din Timiș a fost amenințată de fostul soț la locul de muncă

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Totul s-a întâmplat vineri, 8 august, în jurul orei prânzului, atunci când femeia agresată a sesizat autoritățile.

“În data de 08 august a.c., în jurul orei 12:30, poliţiştii oraşului Făget au fost sesizaţi de către o femeie de 38 de ani, cu privire la faptul că fostul soţ, în vârstă de 37 de ani, ar fi încălcat ordinul de protecţie care prevedea măsura de a păstra distanţa de 200 de metri faţă de aceasta sau locul de muncă”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș, duminică, potrivit news.ro.

Potrivit polițiștilor, bărbatul a intrat în magazinul alimentar unde lucrează fosta sa soție, în localitatea Margina. Prin gestul său, acesta a încălcat ordinul de protecție. În timpul întâlnirii cu fostul partener de viață, femeia nu a fost agresată. În schimb, acesta a amenințat-o cu acte de violență.

“Poliţiştii, sub coordonarea procurorului de caz, l-au reţinut pe bărbat pentru 24 de ore în arestul Poliţiei, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de încălcare de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie provizoriu şi ameninţare , iar astăzi, 10 august, magistraţii au dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile”, a mai precizat IPJ Timiș.

O tânără din Gorj a fost amenințată de fostul iubit, care avea ordin de protecție

Cu câteva zile în urmă, un tânăr din Gorj, de 19 ani, a mers la locuința fostei sale iubite, de aceeași vârstă, și a intrat peste ea în casă. Și în acest caz, bărbatul avea ordin de protecție. Acesta a manifestat un comportament violent atât față de fosta parteneră, cât și față de părinții acesteia, după care a distrus ușa de acces.

Tânărul avea emis ordinul de protecție, cu valabilitate de șase luni, de numai o zi. Mai mult, polițiștii au aflat că acesta avea permisul de conducere suspendat, însă acest lucru nu l-a oprit să vină la locuința fostei iubite cu mașina. În plus, era și sub influența alcoolului.

